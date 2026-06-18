De FIFA heeft met veel bombarie het WK voetbal gepresenteerd en gehypet, maar in het regelboek is er ook stilletjes iets veranderd dat grote gevolgen heeft voor de groepsfase. Voor het eerst op een WK wordt er in eerste instantie namelijk niet gekeken naar doelsaldo als teams gelijk eindigen in hun poule. Dat kan, zeker na de 2-2 tegen Japan, van groot belang zijn voor het Nederlands elftal.

De zogeheten tiebreaker op het WK is weleens vaker aan verandering onderhevig geweest. Voor het WK van 1962 werden er bijvoorbeeld nog wedstrijden gespeeld tussen landen die gelijk geëindigd waren op punten, om te bepalen wie er door mocht naar de volgende ronde. Daarna werd er op twee WK's gewerkt met doelpuntengemiddelde (goals gescoord gedeeld door het aantal tegengoals) en sinds 1970 was doelsaldo (goals gescoord min aantal tegengoals) leidend om de doorslag te geven. Daar is op het WK 2026 verandering in gekomen.

Onderling resultaat gaat boven doelsaldo

Bij een gelijke stand in de poule wordt er nu gekeken naar onderling resultaat. Dat gaat als volgt in z'n werk: als het aantal punten gelijk is tussen landen die op een plek eindigen om door te gaan naar de knock-outfase, dan gaat het land met een beter onderling resultaat ten opzichte van de concurrent naar de beste plek in de groep.

Officieel heet de regel 'het beste doelsaldo uit de groepswedstrijden tussen de betreffende landen'. Zo heeft de FIFA dus het woord onderling resultaat niet officieel genoemd. Bij een gelijkspel is er geen onderlinge winnaar en dus moet er in dat geval gekeken worden naar de derde tiebreaker: het aantal gescoorde doelpunten in het onderlinge duel. Pas als er dán nog geen verschil is gemaakt in de stand, wordt er gekeken naar het totale doelsaldo. Dat gebeurt dus ook al gauw bij een gelijkspel als leidend resultaat.

Waarom staat Japan boven Nederland?

Als dat allemaal gelijk is, kijkt de FIFA naar nog een laatste punt: het Fair Ply-klassement. Na het gelijkspel tussen Nederland en Japan in de eerste wedstrijd staan ze uiteraard in alles gelijk. In de stand van de groep staan de Japanners echter boven Oranje en dat komt dus doordat zij 'sportiever' waren. Nederland kreeg drie keer geel, terwijl er geen enkele speler van Japan op de bon werd geslingerd.

De beslissing bij een gelijke stand is voor de volledigheid als volgt:

Puntenaantal

Onderling resultaat

Doelsaldo over alle drie de groepswedstrijden

Aantal gescoorde goals in alle groepsduels

Fair Play: minste minpunten op basis van gele en rode kaarten*

Hoogst gerankte land op de FIFA wereldranglijst

*Een gele kaart is -1, twee keer geel en rood is -3, direct rood is -4 en direct rood na geel is -5. Het land met de minste minpunten gaat dan boven het andere land.

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