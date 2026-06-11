Oranje-international Wout Weghorst stond opnieuw volop in de schijnwerpers. Terwijl zijn teamgenoten na de training handtekeningen uitdeelden aan fans, werkte de veelbesproken spits in de bloedhitte van Kansas City nog enkele extra sprintjes af. In de Sportnieuws.nl WK-voetbalpodcast spreken Ali Boussaboun en Robert Maaskant zich uit over de 32-jarige aanvaller.

Boussaboun, goed voor dertien interlands namens Marokko, keek met grote verbazing naar de beelden. "Dat is Wout", lacht de oud-topvoetballer tijdens de eerste aflevering van de WK-voetbalshow van Sportnieuws.nl. "Weghorst vindt altijd wel een manier om de camera's op zich te krijgen. Ik heb de afgelopen jaren bepaalde beelden van hem gezien... Dan dacht ik wel: wat doe je? Het is gewoon niet natuurlijk."

Bijzondere beelden van Weghorst

De oud-voetballer van onder meer Feyenoord en NAC Breda verwijst daarbij naar twee veelbesproken momenten: de gewonnen FA Cup met Manchester United en de halve finale van het WK tegen Argentinië. "Bij United bleef hij na afloop nog gehurkt richting het publiek kijken en bij Messi bleef hij hem aankijken totdat hij een reactie kreeg. Dan denk ik: kom op, man. Doe gewoon waar je goed in bent. Zo’n absolute winnaar kun je er uitstekend bij hebben, maar laat dat andere achterwege."

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Sportnieuws.nl-host Robert Maaskant kan zich helemaal vinden in de woorden van Boussaboun. "Weghorst is nou eenmaal een rare vogel, die zich moet schikken naar wat hij kan en dat is de laatste vijf minuten spelen", stelt de oud-trainer. "Ik verwacht dat Weghorst helemaal achteraan in de hiërarchie staat: Brobbey zal eerste invallen, nadat Malen of Depay al gespeeld hebben en dan komt Weghorst pas. En daarin kan hij hartstike belangrijk zijn."

"Dat hebben we al een keer gezien tijdens Argentinië. Laten we hopen dat we het niet al te veel nodig hebben, want dan gaat het niet zo goed met Nederland zelf", besluit Maaskant. Op de openbare training werd een voetvolleytoernooitje gespeeld en de winst ging uitgerekend naar Wout Weghorst uit Borne, samen met aanvoerder Virgil van Dijk en Teun Koopmeiners.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Robert Maaskant en een wisselende gast elke ochtend de stand van zaken rondom het WK. Op de eerste dag voor de start van het toernooi schoof Ali Boussabon aan en werd natuurlijk Marokko besproken. Ook werd er contact gelegd met verslaggever Aron Kleeven in Amerika die bij de eerste training van Oranje in Kansas City aanwezig was.

De heren bespreken het gedrag van Wout Weghorst, de missie van Ronald Koeman en Boussabon gaat diep in op het weigeren van Somalisch scheidsrechter Omar Artan. Luister de podcast elke dag om 7.30 uur in jouw favoriete podcastapp.

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