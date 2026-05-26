Het heeft even moeten duren en veel landen hebben de WK-selectie al ingeleverd, maar woensdag horen we eindelijk welke 26 spelers met het Nederlands elftal naar de Verenigde Staten gaan. Dan maakt bondscoach Ronald Koeman zijn team bekend. Valentijn Driessen verwacht één verrassing in de selectie.

De journalist van De Telegraaf reist Oranje overal achterna, ook het komende WK zal hij van de partij zijn. Maar nu vertoeft Driessen met de mannen van Vandaag Inside op Curaçao. Dinsdag kreeg hij de vraag welke verrassing hij verwachtte in Oranje. "Niet een hele verrassing, want Koeman heeft min of meer aangekondigd dat hij op de radar heeft, maar Marten de Roon van Atalanta Bergamo", vertelt Driessen.

Ervaren Marten de Roon

René van der Gijp is enigszins verbaasd als Driessen de naam van De Roon noemt. "Dat vind ik teruggrijpen naar de middeleeuwen", reageert Johan Derksen. "Dat doet Koeman met heel veel keuzes", is de reactie van de journalist. "Hij heeft het EK gemist vanwege een blessure. De Roon valt natuurlijk heel goed in het pulletje van Koeman, maar ook bij die andere ervaren jongens. Hij schijnt ook heel grappig te zijn", beargumenteert Driessen.

De 35-jarige De Roon speelde 42 interlands voor het Nederlands elftal, waarin hij één keer scoorde. Zijn laatste wedstrijd voor Oranje dateert echter alweer van 26 maart 2024. Ondanks zijn leeftijd is er van slijtage nauwelijks sprake. De Roon speelde dit seizoen 50 wedstrijden voor Atalanta over alle competities. Hij maakte in totaal bijna 4000 speelminuten.

WK 2026

Door het wegvallen van Jerdy Schouten en het niet oproepen van diens teamgenoot Joey Veerman is er wat plek ontstaan op het middenveld. De Roon maakte al eens een WK mee met het Nederlands elftal, in 2022 speelde hij iedere wedstrijd mee. Woensdag maakt Ronald Koeman zijn definitieve selectie bekend. Dan wordt ook duidelijk of Memphis Depay en Jurriën Timber de race tegen de klok hebben gehaald.

