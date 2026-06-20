Recordinternational Wesley Sneijder heeft twaalf jaar na de WK-wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Mexico een opvallende bekentenis gedaan. In aanloop naar het duel van Oranje tegen Zweden vertelt de oud-topvoetballer dat hij nog regelmatig wordt aangesproken door Mexicaanse voetbalfans op het bijzondere moment met Arjen Robben.

Sneijder geniet de afgelopen dagen volop van zijn verblijf in de Verenigde Staten tijdens het WK en laat zich nadrukkelijk zien bij supportersactiviteiten van de KNVB. Voor het duel met Japan verscheen hij al samen met zijn ex-vrouw Yolanthe Cabau van Kasbergen en zoontje Xess Xava op de Oranjebus, en ook zaterdag wist hij de grote groep Oranje-fans weer enthousiast op te zwepen.

Signeren van Mexico-shirtjes

Midden in het feestgedruis in Houston spreekt Sneijder met Sportnieuws.nl. Terwijl op de achtergrond het geluid van de Oranje-aanhang doorklonk, kreeg hij opvallend veel Mexico-shirtjes voor zijn neus om te signeren. Dat is toch enigszins opmerkelijk, gezien de gevoelige lading van het WK-duel tussen Nederland en Mexico in 2014.

Het was Sneijder zelf die de gelijkmaker erin poeierde, waarna even later een veelbesproken moment volgde. In de blessuretijd van die achtste finale ging Arjen Robben naar de grond in het strafschopgebied. Scheidsrechter Pedro Proença wees naar de stip, waarna Klaas-Jan Huntelaar de beslissende penalty binnenschoot en Mexico werd uitgeschakeld. Vooral in Mexico leeft dat moment nog steeds sterk voort.

Sneijder doet bekentenis

Tóch moest Sneijder, die ook een belangrijke rol speelde op het WK 2014, zijn handtekening zetten op de shirts. "Ja, die moet ik ook tekenen", lacht hij. "Ze blijven nog steeds roepen: no era penal (het was géén strafschop, red). Ze hebben wel een beetje gelijk. Het was gewoon een schwalbe", zegt hij over het veelbesproken moment met Robben.

Vertrouwen in Oranje

Twaalf jaar later is Sneijder opnieuw aanwezig op een WK voetbal, al vervult hij dit keer een heel andere rol. De oud-international is als supporter van Oranje afgereisd voor de duels van Oranje. Ondanks de kritische geluiden rond het Nederlands elftal houdt hij vertrouwen in een goed toernooi. "Het is nergens op gebaseerd, maar ik heb er wel een goed gevoel over."

Sneijder begrijpt de kritische houding in Nederland goed, maar vindt tegelijkertijd dat daar niet al te zwaar aan getild moet worden. "Laten we het erop houden dat Japan de openingswedstrijd was en dat we nu weten waar we staan en dat we deze wedstrijd gewoon gaan winnen", besluit hij. De aftrap van Nederland - Zweden is om 19.00 uur Nederlandse tijd.

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