Spanje is het volgende topland wat zijn WK-selectie bekend heeft gemaakt. Wat het meest opvalt is dat er geen Real Madrid-spelers zijn geselecteerd. Hiermee valt ook de WK-droom van een 'Nederlander' in het water.

Spanje reist als regerend Europees kampioen af naar Noord-Amerika als een van de grote titelfavorieten. Dit doet de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente zonder spelers van Real Madrid. Dit is extra zuur voor de club die al drie jaar geen prijs wist te pakken. Zeker omdat aartsrivaal FC Barcelona hofleverancier is van La Roja met acht spelers, waaronder tienersensatie Lamine Yamal.

Geen WK voor 'Nederlander'

Wie opvallend genoeg ontbreekt in de WK-selectie is Dean Huijsen, zoon van de Nederlandse oud-voetballer Donny Huijsen. De in Spanje opgegroeide Real Madrid-verdediger besloot in 2024 uit te komen voor Spanje, nadat hij tot de onder-19 nog het shirt van Oranje droeg.

Na furore te hebben gemaakt in de Premier League bij Bournemouth, werd de centrale verdediger opgeroepen voor de Spaanse nationale team. In totaal speelde Huijsen, geboren in Amsterdam, zeven interlands namens Spanje, waaronder een tegen Nederland in de Kuip. Tijdens de laatste interlandperiode zat Huijsen nog wel bij de Spaanse selectie.

WK selectie Spanje

Yamal zit wel in de Spaanse selectie. De aanvaller van FC Barcelona liep een maand geleden een dijbeenblessure op, maar is daarvan op tijd hersteld. Mogelijk mist hij nog wel de eerste duels in de groepsfase. Ook Nico Williams, die de laatste competitieduels met Athletic Bilbao ontbrak, is opgeroepen. Spanje speelt in de groepsfase van het WK tegen Uruguay, Kaapverdië en Saoedie-Arabië.

Doelmannen: Unai Simón, David Raya en Joan García



Verdedigers: Pedro Porro, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Marc Cucurella en Alejandro Grimaldo



Middenvelders: Gaví, Pedri, Rodri, Martín Zubimendi, Dani Olmo, Fabián Ruíz, Mikel Merino en Álex Baena



Aanvallers: Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz, Borja Iglesias en Yéremy Pino

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover