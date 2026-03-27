In de oefeninterland tussen Nederland en Noorwegen vond een emotioneel moment plaats in de 14e minuut. De hele Johan Cruijff ArenA stond op en klapte voor Johan Cruijff. De voetballegende en naamdrager van het stadion overleed 10 jaar geleden op 24 maart en werd daarvoor geëerd.

Het was een prachtig moment bij de oefeninterland tussen Oranje en Noorwegen. In de 14e minuut stonden alle fans op voor een mooi eerbetoon aan de legendarische Johan Cruijff. Na een minuut van luid applaus scandeerden alle Oranje-fans ook nog eens zijn naam door de Johan Cruijff ArenA.

Documentaire

Het is een prachtig eerbetoon in een week waarin Johan Cruijff veelvuldig geëerd werd. Aan het begin van deze week werd een prachtige documentairereeks uitgebracht bij de NPO. Vorige week zaterdag werd die documentaire gelanceerd in een bomvolle Johan Cruijff ArenA.

Johan Cruijff werd geboren op 25 april 1947 en overleed op 24 maart in 2016 aan de gevolgen van kanker. Cruijff is de beste voetballer die ons land ooit voortbracht maar liet een onuitwisbare indruk achter in de voetbalwereld door zijn innovatieve denkwijze als trainer.

Johan Cruijff in Oranje

Cruijff won tweemaal de Europa Cup met Ajax en was tijdens het WK in 1974 van groot belang bij Oranje. Ze behaalden de finale, maar verloren daar van West-Duitsland. In totaal speelde Cruijff 48 interlands en scoorde hij 33 keer.

Op zijn sterfdag werd er veelvuldig stilgestaan bij misschien wel de grootste Nederlander aller tijden. In Spanje stonden de kranten vol en ook Nederlanders uit andere sectoren dan het voetbal stonden er uitgebreid bij stil. Erben Wennemars was een van hen. Hij ontmoette Cruijff ooit eens samen met medeschaatsers Sven Kramer en Ard Schenk. "Vier mannen, waarvan één de hele avond aan de andere drie uitlegde hoe je moet schaatsen", schreef Wennemars op Instagram.