Erben Wennemars heeft op Instagram op eigen wijze stilgestaan bij Johan Cruijff, die dinsdag precies tien jaar geleden overleed. De voormalig topschaatser deelde een bijzondere foto uit het verleden waarop hij samen te zien is met meerdere schaatsiconen en de legendarische voetballegende. Daarbij haalde Wennemars een typische Cruijffiaanse anekdote aan.

De sportwereld stond dinsdag uitgebreid stil bij het overlijden van Cruijff. De oud-voetballer en trainer overleed op 24 maart 2016 en geldt nog altijd als een van de grootste en meest invloedrijke sportfiguren die Nederland heeft voortgebracht. Op sociale media en bij clubs waar hij actief was, wordt zijn nalatenschap opnieuw onder de aandacht gebracht. Vooral bij Ajax en FC Barcelona wordt stilgestaan bij de impact die hij had op de clubcultuur en speelstijl, maar ook daarbuiten blijft zijn invloed voelbaar.

Cruijffiaans

In dat rijtje voegde Wennemars zich met een opvallende post. De oud-wereldkampioen en vader van topschaatser Joep blikte terug op een moment waarop hij tijdens een gala samen met schaatsgrootheden Sven Kramer en Ard Schenk in gesprek raakte met Cruijff.

Bij de foto plaatste Wennemars een veelzeggende tekst die totaal bij het beeld van Cruijff past. "Vier mannen, waarvan er één de hele avond aan de andere drie uitlegde hoe je moet schaatsen", doelde hij op de legendarische nummer 14, die ook met zijn uitspraken onnavolgbaar was. Tegelijkertijd stond Cruijff erom bekend zijn kennis en visie met wie dan ook te delen. Dus ook met de grootste schaatsers op de foto, die zijn advies moesten aanhoren.

Tiende sterfdag van Johan Cruijff

Ook zoon Jordi Cruijff stond dinsdag stil bij de nalatenschap van zijn vader. In gesprek met Sportnieuws.nl gaf de technisch directeur van Ajax een persoonlijk inkijkje in de herinneringen die voor hem het meest betekenisvol zijn, waarbij hij juist ook minder voor de hand liggende momenten uit de carrière van Cruijff senior aanhaalt. In een uitgebreider gesprek gaat hij daar verder op in.

Erben Wennemars en Sven Kramer gaan sportieve uitdaging aan

De ontmoeting met Cruijff vond plaats in gezelschap van onder anderen Kramer, met wie Wennemars ook jaren na hun actieve schaatscarrières nog regelmatig optrekt. De twee grootheden delen nog vaak sportieve momenten samen.

Zo trokken Wennemars en Kramer onlangs nog de Zwitserse bergen in om een zware ski- en bergtocht te verkennen, waarvoor ze later daadwerkelijk in actie willen komen. Met de nodige humor deelden ze beelden van dat avontuur.