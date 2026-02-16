Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren samen met hun dochter Amalia van de partij op de Winterspelen in Milaan en maakten daar weer veel indruk. Naast hun aanstekelijke enthousiasme was het vooral de kledingkeuze van de Nederlandse koning die hoge ogen gooide.

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zijn grote voorstanders van de aanwezigheid van het koningshuis op de Olympische Spelen. De twee hebben het zelf drie keer mee mogen maken en weten hoe positief het effect is op de sporters. Dat Willem-Alexander, Máxima en Amalia naar Milaan afreisden, viel dan ook goed.

'Dat kan echt niet mee, pap'

"We zagen onze koning Willem-Alexander", begint Van As in de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast. "Die was helemaal hipperdepip. Die had dat hele coole jack aan van denim. Lekkere Nike Air Maxjes. Hij zag er gewoon helemaal hip uit. Die jas was ook binnen no time uitverkocht. Waarschijnlijk ook omdat hij hem dus aan had."

“Het is ook echt een vet jasje, moet ik zeggen", valt Hoog haar oud-ploeggenote en vriendin bij. Van As: “Het is een heel vet jasje. Denk je dat Amalia heeft gezegd: ‘Pap, dit staat jou goed?’"

Hoog pakt de rol van de kroonprinses lachend op en vult lachend aan: “Die Nikes, die moet je aandoen. En met dat denim jasje daarboven. Die nette schoenen kunnen echt niet meer, pap.” Van As lachend: ”Ja, ik vond het wel leuk. Ik vind het wel lekker om dan het koningshuis gewoon lekker even losjes te zien.”

Medaillespiegel

“Het is toch altijd een verrijking dat zij daar zijn", steekt Hoog de loftrompet over het koningshuis. "Dat zij zo fanatiek zijn, aanmoedigen en zo sportief zijn. Dat ze sport zo graag volgen. Dat geeft ook wel aan hoe belangrijk sport in Nederland is. We staan momenteel vierde op de medaillespiegel. Ja hallo, met een klein kikkerlandje!"

"We zullen wel weer wat zakken", voorspelt Hoog. "Er komen natuurlijk grote landen die nog veel meer medailles gaan halen, maar ik vind het gewoon vet dat we dat we het zo goed doen met dit landje.” Van As is het daar helemaal mee eens: “We staan gewoon boven Duitsland en Frankrijk, dat vind ik echt bizar.” Hoog besluit: “We ademen sport en dat is echt geweldig.”

Na de opname van de podcast pakte Xandra Velzeboer haar tweede gouden plak en zo steeg Nederland zelfs naar plek drie op de medaillespiegel:

Luister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. Ook deze aflevering staat in het teken van de Olympische Winterspelen. Het duo is vol bewondering over Nederlandse medaillewinnaars als Jens van ’t Wout, Jenning de Boo en natuurlijk Jutta Leerdam en Femke Kok. Daarnaast zagen Hoog en Van As de nodige merkwaardige incidenten en laten ze weinig heel van de Noorse vreemdganger. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of via je favoriete podcastapp.

