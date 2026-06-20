Het WK voetbal is in volle gang en het Nederlands elftal strijdt volop om een plek in de knock-outfase van het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Oranje kan met een overwinning op Zweden een enorme stap zetten richting de volgende ronde.

Wie de tegenstander van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman wordt, is voorlopig nog onduidelijk. Dat hangt af van de eindstanden in de verschillende groepen én van de beste nummers drie. Door het complexe speelschema zijn er tientallen mogelijke scenario’s.

Live WK-schema

Voor voetballiefhebbers die precies willen weten hoe het toernooi zich ontwikkelt, heeft BBC Sport een live knock-outschema online gezet. Dat overzicht wordt tijdens iedere wedstrijd automatisch bijgewerkt, waardoor direct zichtbaar is welke landen elkaar mogelijk treffen in de achtste finales. Uitgaande van de virtuele standen speelt Nederland in de tweede ronde tegen Marokko. Dat zou dan gebeuren op dinsdag 30 juni om 03.00 uur. Zover is het echter nog lang niet.

Daarnaast is het systeem zo ingericht dat ook alle mogelijke scenario’s met de beste nummers drie automatisch worden doorgerekend. Volgens BBC gaat het om 495 verschillende combinaties. Via de Engelse website kunnen Oranje-fans volgen welk land de tegenstander van Nederland wordt in de knock-outfase van het WK.

Duel tegen Zweden

Voor het Nederlands elftal wacht zaterdagavond de belangrijke clash met Zweden. Bij een overwinning zet de ploeg van Koeman een grote stap richting de knock-outfase met vier punten uit twee duels, waarmee Oranje de volgende ronde niet meer kan ontgaan. Volgende week staat de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië op het programma. Op het moment van schrijven speelt Oranje in de volgende ronde tegen Noorwegen. Bekijk hier het live WK-schema van BBC Sport.

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