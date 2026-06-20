Het Nederlands elftal speelt een uitstekende wedstrijd tegen Zweden. Vrijwel alle spelers zullen met een goed gevoel van het veld stappen, maar Micky van de Ven zal zich nog wel even flink achter zijn oren krabben. De linksback van Tottenham Hotspur werd op pijnlijke wijze gedold door zijn directe tegenstander.

Oranje nam al vroeg afstand van Zweden dankzij twee treffers van Brian Brobbey, waardoor de ploeg van Ronald Koeman steeds meer vertrouwen kreeg. In de tweede helft voerde Cody Gakpo de score verder op met eveneens twee doelpunten. De Nederlanders speelden vol zelfvertrouwen, maar ook invaller Anthony Elanga van Zweden bleef ondanks de ruime achterstand voor dreiging zorgen.

Pijnlijke situatie voor Van de Ven

In de 59e minuut zorgde de Zweedse vleugelaanvaller al voor de eretreffer met een harde knal, maar even later maakte hij het helemaal pijnlijk voor Van de Ven. Elanga leek bij de achterlijn geen uitweg meer te hebben, maar vond die alsnog op knappe wijze. Met een fraaie actie speelde hij Van de Ven vervolgens door zijn stokken.

Elanga maakte het Van de Ven zichtbaar moeilijk in het restant van het tweede bedrijf. Uiteindelijk kwam de ruime voorsprong van Oranje (4-1) niet meer in gevaar. In de absolute slotfase tekende Cryscencio Summerville aan voor het slotakkoord met een mooi afstandsschot: 5-1. Daarmee doet Oranje uitstekende zaken omtrent het bereiken van de volgende ronde.

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