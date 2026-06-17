Het Argentinië van Lionel Messi hoopt dit jaar om de wereldtitel uit 2022 te prolongeren. De campagne van de Argentijnen begint in Groep J met Algerije, Oostenrijk en Jordanië als concurrenten. Volg alle ontwikkelingen hier live.

Argentinië trapt het toernooi af tegen Algerije. Als regerend kampioen hopen de Argentijnen op net zo'n succes als vier jaar geleden in Qatar. Voor sterspeler Lionel Messi is het zijn zesde en allerlaatste mondiale eindtoernooi. De vedette leek zijn land al binnen vijf minuten op voorsprong te zetten, maar het feest ging niet door vanwege buitenspel. Enkele minuten later dacht ook Algerije razendsnel toe te slaan, alleen werd die treffer om exact dezelfde reden afgekeurd.

Feest voor Messi

Messi liet zich door de afgekeurde treffer niet uit het veld slaan. Halverwege de eerste helft haalde de Argentijnse aanvoerder vernietigend uit van afstand, waarna de bal schitterend in het doel vloog: 1-0. Voor de superster betekende het alweer zijn 118e treffer in zijn 200e wedstrijd als international.

De andere landen in de groep zijn Jordanië en Oostenrijk, die elkaar enkele uren later treffen. De Oostenrijkers waren bij het EK van 2024 nog de beste in een groep met het Nederlands elftal. Zij zijn er voor het eerst sinds 1998 weer bij. Jordanië beleeft komende zomer een primeur. Zij zullen hun debuut maken op het mondiale eindtoernooi.

Programma Groep J

17 juni om 03.00 uur: Argentinië - Algerije

17 juni om 06.00 uur: Oostenrijk - Jordanië

22 juni om 19.00 uur: Argentinië - Oostenrijk

23 juni om 05.00 uur: Jordanië - Algerije

28 juni om 04.00 uur: Jordanië - Argentinië

28 juni om 04.00 uur: Algerije - Oostenrijk

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep J

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