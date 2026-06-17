Lionel Messi heeft bij de WK-start van Argentinië niet alleen de aandacht getrokken met zijn historische optreden en doelpunt, maar ook met een opmerkelijke overtreding. De 38-jarige superster ontsnapte tegen Algerije namelijk aan een directe rode kaart na een harde charge op Aïssa Mandi.

Messi speelde zijn tweehonderdste interland voor Argentinië en kwam zichtbaar gemotiveerd voor de dag op wat zijn laatste WK ooit moet worden. De vedette van Inter Miami was overal op het veld te vinden en had binnen een halfuur zelfs al twee keer gescoord, al werd één treffer afgekeurd wegens buitenspel.

'Smerige overtreding'

Tóch ging het na dertig minuten óók over een moment waarbij Messi de grens leek op te zoeken. De Argentijn probeerde de bal te veroveren van Mandi, maar plantte daarbij zijn noppen hard op de achillespees van de Algerijnse verdediger. De speler van Algerije ging direct naar de grond, terwijl de scheidsrechter opvallend mild bleef.

Ook de VAR greep niet in en daardoor kwam Messi zonder kaart weg. Tot verbazing van NOS-commentator Arman Avsaroglu. Hij spaarde de wereldster niet. "Hij gaat met zijn noppen op de achillespees van Mandi staan, dat is een smerige overtreding van Lionel Messi", klonk het tijdens de uitzending. "Dat mag ook bestraft worden met meer dan een vermaning. Messi verdient hier op z’n minst een gele kaart." Messi mocht echter gewoon blijven staan en zorgde in de tweede helft ook nog voor de 2-0.

Opnieuw géén rode prent

Het is niet voor het eerst dat Messi tijdens een WK discutabele arbitrale beslissingen in zijn voordeel ziet uitpakken. Tijdens het WK van 2022 kwam de Argentijn ook al goed weg tegen Oranje. In de kwartfinale maakte hij na rust opzichtig hands in een duel met Nathan Aké. Tot ongeloof van Virgil van Dijk en de Nederlandse spelers gaf scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz toen eveneens geen gele kaart.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover