Spanje is de jacht op een nieuwe wereldtitel begonnen met een flinke tegenvaller. De ploeg kwam in de eerste groepswedstrijd niet verder dan 0-0 tegen het Nederlands getinte Kaapverdië. Daardoor zijn de Zuid-Europeanen tegen Saoedi-Arabië uit op eerherstel. In de nacht van zondag op maandag, om 00.00, staan met Uruguay en Kaapverdië ook de twee andere landen uit groep H tegenover elkaar. Volg alle ontwikkelingen hier live.

Spanje kende een vliegende start tegen Saoedi-Arabië. Na tien minuten tikte wonderkind Lamine Yamal de bal binnen op aangeven van Mikel Oyarzabal: 1-0. Diezelfde Oyarzabal was even later opnieuw belangrijk. Na wat gerommel in het strafschopgebied bij een Spaanse hoekschop werkte hij zelf de 2-0 binnen, waardoor de Spanjaarden hun voorsprong al na twintig minuten hadden verdubbeld. Nog geen drie minuten daarna sloeg Spanje wéér toe, en opnieuw was het Oyarzabal die scoorde. Daardoor gingen beide ploegen de eerste hydration break in met een 3-0 stand. Dit was overigens ook de stand bij de rust.

Yamal en Oyarzabal, de twee uitblinkers van de eerste helft, bleven na rust achter in de kleedkamer. Ook zonder het duo bleef Spanje echter makkelijk scoren. Al na vier minuten in de tweede helft viel de 4-0, nadat Hassan Al Tambakti de bal ongelukkig in eigen doel werkte. In blessuretijd leek Ferran Torres de eindstand nog verder op te voeren. De aanvaller vond het net, maar zag zijn treffer afgekeurd worden wegens buitenspel. Daardoor bleef het uiteindelijk bij een overtuigende 4-0 zege voor de Spanjaarden.

Spanje geldt bij de bookmakers als topfavoriet, terwijl Kaapverdië debuteert op het WK. De Blauwe Haaien hebben zes in Nederland geboren spelers in de selectie. De groep wordt compleet gemaakt door Saoedi-Arabië en Uruguay. De Arabieren zijn er voor de zevende keer bij en mogen in 2034 zelfs het WK organiseren. Uruguay won in een ver verleden als eens twee keer de WK-titel, maar kwam de afgelopen edities niet ver. De formatie van bondscoach Marcelo Bielsa reist naar het toernooi af zonder vedette Luis Suarez. Hij werd niet geselecteerd.

Programma Groep H

15 juni om 18.00 uur: Spanje - Kaapverdië (0-0)

16 juni om 00.00 uur: Saoedi-Arabië - Uruguay (1-1)

21 juni om 18.00 uur: Spanje - Saoedi-Arabië (4-0)

22 juni om 00.00 uur: Uruguay - Kaapverdië

27 juni om 02.00 uur: Uruguay - Spanje

27 juni om 02.00 uur: Kaapverdië - Saoedi-Arabië

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep H

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