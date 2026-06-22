Kaapverdië zorgde tegen Spanje voor misschien wel de grootste verrassing door de Europees kampioen op gelijke hoogte te houden (0-0). De eilandengroep heeft daarmee al een stunt op zak op dit WK en treft nu Uruguay. Eerder op de avond rechte Spanje de rug na de moeizame start en versloeg het eenvoudig Saudi-Arabië (4-0). Volg alle ontwikkelingen hier live.

Na de stunt tegen Spanje zijn alle ogen wederom gericht op Kaapverdië dat het opneemt tegen Uruguay. De Zuid-Amerikanen kwamen in hun openingswedstrijd niet verder dan een gelijkspel tegen Saudi-Arabië (1-1) en hebben een overwinning hard nodig. Voor Uruguay is de druk groot: de laatste groepswedstrijd is immers tegen topfavoriet Spanje.

Maar die overwinning lijkt op dit moment ontzettend ver weg. Kaapverdië is in de 21ste minuut namelijk op voorsprong gekomen dankzij een doelpunt van Kevin Pina. Op prachtige wijze werkte hij een vrije trap tegen de touwen: 1-0. Maar de Kaapverdiërs gingen niet met die voorsprong de rust in. In de 44ste minuut kopte Maxi Araújo de 1-1 binnen. Alsof dat nog niet genoeg was, kwam daarna enkele minuten later ook nog de 2-1 voor de Zuid-Amerikanen. Ditmaal kopte Augstín Canobbio raakt.

Zwingend Spanje

Spanje had weinig moeite met Saudi-Arabië en stelde snel orde op zaken. Wonderkind Lamine Yamal opende na tien minuten de score, waarna Mikel Oyarzabal uitgroeide tot de grote man van de avond met een hattrick in de eerste twintig minuten. Na rust bleven Yamal en Oyarzabal in de kleedkamer, maar ook zonder het duo bleef Spanje makkelijk scoren. Een eigen doelpunt van Hassan Al Tambakti zorgde voor de 4-0, de eindstand.

Spanje geldt bij de bookmakers als topfavoriet, terwijl Kaapverdië debuteert op het WK. De Blauwe Haaien hebben zes in Nederland geboren spelers in de selectie. De groep wordt compleet gemaakt door Saoedi-Arabië en Uruguay. De Arabieren zijn er voor de zevende keer bij en mogen in 2034 zelfs het WK organiseren. Uruguay won in een ver verleden als eens twee keer de WK-titel, maar kwam de afgelopen edities niet ver. De formatie van bondscoach Marcelo Bielsa reist naar het toernooi af zonder vedette Luis Suarez. Hij werd niet geselecteerd.

Programma Groep H

15 juni om 18.00 uur: Spanje - Kaapverdië (0-0)

16 juni om 00.00 uur: Saoedi-Arabië - Uruguay (1-1)

21 juni om 18.00 uur: Spanje - Saoedi-Arabië (4-0)

22 juni om 00.00 uur: Uruguay - Kaapverdië

27 juni om 02.00 uur: Uruguay - Spanje

27 juni om 02.00 uur: Kaapverdië - Saoedi-Arabië

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep H

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover