Er was de afgelopen dagen veel te doen rondom Memphis Depay. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal raakte bij zijn club Corinthians geblesseerd, maar reisde toch af naar Nederland. Hij komt weliswaar niet in actie voor Oranje tijdens de oefenduels, maar liet in de Johan Cruijff ArenA toch zijn gezicht zien.

In de rust van Nederland - Noorwegen kwam de topspits ineens in beeld bij de NOS. Hij nam de tijd om op de foto te gaan met een jonge fan en leek het naar zijn zin te hebben op de tribunes. Ook Jurriën Timber was er bij. De verdediger van Arsenal kampt ook met een blessure.

En dat terwijl Memphis stiekem toch zal balen tijdens de interlandperiode. Hij had gehoopt gewoon twee duels te kunnen spelen voor Oranje, maar een blessure gooide roet in het eten. Hij verrekte een spier in zijn rechterbovenbeen en komt dus niet in actie.

Spitsen als Donyell Malen, Brian Brobbey en Wout Weghorst kunnen tegen Noorwegen en Ecuador dus meer minuten maken. Voor Memphis heeft zijn blessure bovendien nog een vervelend staartje. Een actie van hem nadat hij van het veld moest in het duel met Flamengo heeft mogelijk gevolgen.

Schorsing door telefoongebruik?

Nadat hij naar de kant werd gehaald pakte Memphis zijn telefoon er bij. Dat deed hij om de Nederlandse staf op de hoogte te stellen, maar volgens de Braziliaanse voetbalbond mag een speler als reserve niet met de telefoon op de reservebank zitten. De sportrechtbank zou de spits hebben aangeklaagd.

Dat kan gevolgen hebben. Mogelijk volgt er een geldboete of zelfs een lange schorsing. Die kan oplopen tot maximaal zes wedstrijden.