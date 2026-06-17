Een opvallend incident heeft voor flinke ophef gezorgd op het WK voetbal. Voorafgaand aan het duel tussen Zuid-Korea en Mexico werd een drone gespot boven een besloten training van de Aziaten. Het lijkt erg op de 'spygate' die onlangs voor opschudding zorgde in de Engelse voetbalwereld.

Zuid-Korea begon de campagne op het WK voetbal met een knappe 2-1 overwinning op Tsjechië. De grote uitblinker was Feyenoord-middenvelder In-beom Hwang. De Aziaten werken door de winst met vertrouwen toe naar het volgende duel met gastland Mexico. De afgelopen training werd echter opgeschud doordat de Koreanen zomaar werden bespioneerd.

Spionage

Volgens Zuid-Koreaanse media merkten spelers en stafleden de drone op tijdens de warming-up in Guadalajara. Omdat het een afgesloten training betrof, werd er direct alarm geslagen. Niet veel later arriveerde de nationale garde van Mexico, die de drone snel wist neer te halen.

Daar bleef het niet bij. Toen de politie het neergeschoten apparaat wilde veiligstellen, gingen twee vermoedelijke daders er volgens de berichten vandoor met de drone. Beelden van bewakingscamera’s zouden de verdachten hebben vastgelegd, maar zij zijn nog niet opgepakt. Het duel tussen Zuid-Korea en Mexico is vrijdag om 03.00 uur 's nachts.

Het is niet de eerste keer dat er spanningen zijn tussen Zuid-Korea en Mexico tijdens dit WK. Eerder ontstond al ophef nadat journalisten spottende opmerkingen maakten over de militaire dienst van aanvoerder Son Heung-min. De oud-speler van Tottenham Hotspur hoefde zijn verplichte dienstplicht niet volledig te vervullen nadat hij met Zuid-Korea goud won op de Aziatische Spelen van 2018.

Spygate

De nieuwe ophef doet veel denken aan de 'spygate' die afgelopen seizoen woedde in Engeland. In aanloop naar de halve finale in de play-offs om promotie naar de Premier League tussen Middlesbrough en Southampton was er plots een spion aanwezig op de training van Middlesbrough. Dat mocht niet, waarna de Engelse bond besloot Southampton te diskwalificeren, terwijl het de halve finale wel had gewonnen. Daardoor mocht Middlesbrough alsnog naar de finale. Die werd echter verloren van Hull City.

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