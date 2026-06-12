Het WK voetbal is donderdag van start gegaan. Na een spectaculaire openingsceremonie trapten gastland Mexico en Zuid-Afrika het toernooi af. Ook in Nederland begint het evenement te leven, zo blijkt uit de kijkcijfers.

De aftrap van het WK voetbal is donderdagavond in Nederland door 1,7 miljoen mensen bekeken. Zij zagen hoe Mexico in de openingswedstrijd met 2-0 won van Zuid-Afrika. Het gerenoveerde Mexico City Stadium was met 83.000 toeschouwers volledig uitverkocht.

De Mexicanen Julián Quiñones en Raúl Jiménez maakten voor 80.824 toeschouwers de doelpunten. Het duel werd ontsierd door drie rode kaarten. Twee spelers van Zuid-Afrika en één van Mexico werden in de tweede helft naar de kant gestuurd. Mexico organiseert het WK voetbal samen met de VS en Canada.

Openingsceremonie

De openingsceremonie trok iets meer dan 1,3 miljoen mensen, blijkt uit cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO). Het toernooi werd op feestelijke wijze ingeluid met optredens van internationale artiesten, waaronder Shakira en Burna Boy. Zij brachten samen het officiële WK-nummer Dai Dai ten gehore.

Hoge kijkcijfers

De kijkcijfers liggen hoger dan de afgelopen week, toen op enkele journaals na geen enkel programma boven de miljoen kijkers wist te scoren. Alleen de oefenwedstrijd tussen het Nederlands elftal en Oezbekistan trok maandag nog bijna 1,5 miljoen kijkers.

Tijdens het vorige WK in Qatar was het openingsduel nog goed voor bijna 2,2 miljoen kijkers. De kijkcijfers verschillen per editie behoorlijk vanwege tijdsverschil en de dag waarop de opening plaatsheeft. Bovendien werden de kijkcijfers vier jaar geleden nog op een andere manier gemeten.

Nederlands elftal

Oranje speelt de eerste wedstrijd op het eindtoernooi op zondag 14 juni tegen Japan. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Zweden en Tunesië.

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