Kees Jansma weet maar al te goed wat er komt kijken bij het begeleiden van het Curaçaose elftal. De perschef loopt al sinds de komst van Dick Advocaat mee en gaat ook naar het WK met het Caribische eiland. Hij vertelt dat Fred Rutten vast zal moeten wennen wat betreft zijn werkwijze. "Wie zijn wij om hen de les te lezen?", vraagt Jansma zich af in Sportnieuws.nl De Maaskantine.

Kees Jansma zit momenteel met Curaçao in Australië voor een vriendschappelijk toernooi van de FIFA, maar daar zit hij zonder Dick Advocaat, Cor Pot en arts Casper van Eijck. De perschef is op het eiland een manusje van alles en helpt teammanager Wouter Jansen met van alles en nog wat. "Dat gaat van het regelen van de bus tot de vliegtickets en de restaurants", legt Jansma uit. "Het is veel te druk om dat alleen te doen. Er is namelijk geen kader, dus je moet het zelf regelen."

Kees Jansma bleef bij Curaçao

Dat was ook één van de redenen voor Jansma om te blijven, waar assistent Pot besloot solidair te blijven met Advocaat. Al geeft hij toe dat hij het moeilijk vindt. "Ik heb kort met Advocaat, Pot en Van Eijck gesproken en Casper kent Rutten, de nieuwe bondscoach vrij goed. Ik vind het nog altijd heel moeilijk. Ik ben pas met Rutten naar Curaçao geweest en dat is anders dan met Dick. Daar kan niemand iets aan doen, maar dat is zo. Maar er is bijna geen kader op Curaçao", legt hij uit.

De afspraak is nu als volgt: "Ik heb gezegd dat we even kijken hoe het in Australië gaat. En als het zo is dat ik niet leuk vind en zijn staf mij ook niet, dan kan ik altijd nog stoppen", beweert Jansma. "Maar in principe ben ik er al een keer geweest en vindt de gehele staf het leuk dat ik mee ga. Er is dan wel veel minder pers, straks op het WK zal het drukker zijn maar de rol is hetzelfde. Ik help Wouter."

Cultuurverschillen

Jansma waarschuwde de nieuwe bondscoach op het laatste tripje naar Curaçao al voor de werkwijze met het team. Die is totaal anders dan hoe we dat in Nederland gewend zijn. "Hij zal heel erg moeten wennen. Dat is niet vervelend bedoeld, maar we hebben allemaal moeten wennen aan Curaçao, zowel de spelers als de inwoners. Omdat wij nu eenmaal in de Nederlandse mallemolen zitten en denken dat dat goed is. Daar denken zij iets anders over", lacht hij.

Jansma geeft een voorbeeld, die zeer treffend is voor de verschillen tussen beide culturen. Hij legt ook direct uit dat je dat gewoon lekker zo moet laten. "Wie zijn wij om hen de les te lezen? Dat hebben wij daar afgeleerd. Zeg jij dat ze er om half elf moeten zijn, dat moet je niet doen. En waarom eten ze mayonaise bij het eten? Dat vinden wij in Nederland allemaal niet horen. Waarom stoppen we onderweg bij de KFC? Dat vonden wij allemaal erg, maar dat is totale onzin. Dat doen ze gewoon toch."

En dat vindt Jansma helemaal prima, omdat je weet wat je ervoor terug krijgt. "Ze zijn er gelukkig door, het hoort erbij. Het is namelijk ongekend wat die jongens op het veld kunnen leveren. Daar sta je echt van te kijken. Qaa instelling zijn die jongens niet kapot te krijgen."

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant oud-perschef van Oranje Kees Jansma. De ervaren rot in het vak vertelt tal van anekdotes uit zijn tijd dichtbij het elftal van Oranje, zoals de dag dat Sergio Ramos en Andres Iniesta naar de kleedkamer gingen om Wesley Sneijder op te zoeken.

Maar ook spreekt hij over samenwerken met Dick Advocaat, Louis van Gaal en zijn huidige taak bij Curaçao. Ook praat Jansma met Maaskant over rvc-lid zijn bij FC Utrecht en over zijn avonturen als verslaggever in de sportwereld.