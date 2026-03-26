Bondscoach Ronald Koeman werd op de persconferentie van het Nederlands elftal verrast door een vraag van een Noorse journalist. Die herinnerde zich een wedstrijd waarin Koeman onderuitging tegen Noorwegen. "Het was mijn schuld", geeft de bondscoach toe.

De journalist excuseerde zich voor zijn 'slechte Nederlands', voordat hij in die taal zijn vraag stelde. "Weet je nog wanneer Noorwegen voor het laatst van Nederland won?" "Ja, dat hoor ik net", reageert Koeman. "In 1992, dacht ik. Ik speelde en ging in de fout. Dus het was mijn schuld."

Dat bevestigt de Noorse journalist. Maar Koeman maakt zich geen zorgen om de wedstrijd van vrijdag. "Ik speel morgen niet", zegt hij met een lach. "Het was altijd moeilijk om tegen de Noren te spelen." Koeman pakte in die wedstrijd al in de achtste minuut een gele kaart. De Noorse Kjetil Rekdal benutte vervolgens een penalty. Direct daarna scoorde Dennis Bergkamp de gelijkmaker.

Het was uiteindelijk Gøran Sørloth, de vader van Alexander Sørloth, die het winnende doelpunt maakte in zijn enige interland. De 30-jarige Alexander zit nu bij de selectie van Noorwegen. De aanvaller van Atlético Madrid speelde 68 wedstrijden voor het nationale elftal en scoorde daarin 26 keer.

Koeman wilde tijdens de persconferentie nog niet op de zaken vooruitlopen. Hij liet zijn verwachtingen voor het WK nog in het midden. "Noorwegen heeft een sterk team. Ik denk dat ze in een moeilijke poule zitten en wij ook. We hebben onze eigen kwaliteiten en deze week is nu het belangrijkst. In de voorbereiding is het niet relevant om te speculeren over de prestaties op het WK", zei de bondscoach van Oranje.

Nederland speelt vrijdag een vriendschappelijk duel tegen Noorwegen. Om 20.45 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA. Volgende week dinsdag speelt Oranje tegen Ecuador.