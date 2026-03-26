Ronald Koeman blikt vooruit op het duel met Noorwegen, het is de eerste oefenwedstrijd van Oranje richting het WK. De Noren missen de grote sterspelers, maar alsnog verwacht Koeman een zware kluif. Ook bespreekt hij de ontwikkeling van debutant Kees Smit. "Geweldig", lacht hij.

"Ik ga meer wisselen dan ik voorheen heb gedaan", zegt Koeman al op de persconferentie richting Noorwegen. Toch houdt hij nog in het midden hoeveel Kees Smit zal gaan spelen. Wanneer hem naar de eerste dagen van Smit gevraagd wordt, blijft hij geheimzinnig. "Dat is een mooie vraag voor na het duel met Ecuador."

Debuut Smit

Daarmee lijkt hij te hinten op een basisplaats van Smit in het duel met Ecuador, maar dat is volgens Koeman niet aan de orde. "Nee, dan heb je simpelweg een beeld over 9 dagen en dat is nu nog te vroeg", grinnikt hij geheimzinnig. Wat hij tot nu toe van het AZ-talent vindt? "Geweldig", zegt hij grappend. Dat Smit zal gaan spelen, dat lijkt een zekerheid. Koeman mag namelijk 8 keer wisselen per wedstrijd en is ook van plan tussen de wedstrijd aanstaande vrijdag en dinsdag veel te wisselen. Maar wanneer Smit in actie komt, wil hij nog niet zeggen.

Kees Smit

Smit is voor het eerst in zijn carrière opgeroepen voor het Nederlands elftal. "Het is geen geheim dat ik al eerder over hem heb nagedacht", zei Koeman eerder over zijn keuze voor de middenvelder van AZ. "Hij werd al benoemd met spelers zoals Emmanuel Emegha, Mexx Meerdink."

"Dit is de laatste periode voor het WK en ik wil hem in de selectie zien", benadrukte de bondscoach op de eerste persconferentie richting de oefenperiode. Smit kreeg meteen een duidelijke opdracht mee. "Hij moet zijn oren en ogen goed openhouden en gebruiken. Hij moet blij zijn en dat uitstralen, lekker zijn ding doen." In de oefeninterlands tegen Noorwegen en Ecuador mag Koeman 8 keer wisselen. Koeman liet al weten dat Smit sowieso in actie gaat komen in één van de twee duels van Oranje.