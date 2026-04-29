De peperdure kaartjes voor het WK voetbal leveren ook een positieve noot op. De wereldvoetbalbond FIFA heeft namelijk besloten om de deelnemende landen nóg meer geld uit te keren. Daar gaat ook de KNVB en daarmee het Nederlandse voetbal van meeprofiteren.

Wereldvoetbalbond FIFA heeft het prijzengeld voor het komende WK voetbal nóg verder te verhogen. Dinsdag is het voorstel goedgekeurd op een congres in Vancouver. In december maakte de FIFA al bekend dat het prijzengeld voor het WK van dit jaar 50 procent hoger komt te liggen dan bij het vorige WK, maar komt nog eens vijftien procent bovenop. Het gaat om een bedrag van 744 miljoen euro.

Recordbedrag aan inkomsten

De FIFA heeft aan persbureau Reuters laten weten dat het prijzengeld voor alle 48 deelnemende landen wordt verhoogd. Dat komt omdat de mondiale bond in de periode 2023-2026 naar verwachting een recordbedrag van 11 miljard dollar (9,5 miljard euro) aan inkomsten zal genereren.

"FIFA is er trots op dat we in de sterkste financiële positie ooit verkeren, waardoor we al onze lidbonden op een ongekende manier kunnen ondersteunen. Dit is wederom een ​​voorbeeld van hoe de middelen van FIFA opnieuw in de sport worden geïnvesteerd", aldus voorzitter Infantino.

Prijzengeld WK voetbal

Voordat de nieuwe verhoging ingaat, staat het huidige prijzengeld voor het WK voetbal van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico ook op torenhoge bedragen. Alleen al voor de voorbereiding en de kosten daarvoor krijgen alle 48 landen een bedrag van 2 miljoen euro. Het laagste bedrag dat een land daardoor kan krijgen is 10,5 miljoen euro.

Wereldkampioen: 42,7 miljoen euro

Verliezend finalist: 28,2 miljoen euro

Derde plaats: 24,8 miljoen euro

Vierde plaats: 23 miljoen euro

Vijfde tot en met achtste plaats: 16,2 miljoen euro

Negende tot en met zestiende plaats: 12,8 miljoen euro

17de tot en met 32ste plaats: 9,4 miljoen euro

33ste tot en met 48ste plaats: 8,5 miljoen euro

Nederlands elftal

Het WK voetbal van 2026 vindt plaats van 11 juni tot en met 19 juli in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Het Nederlands elftal speelt in de groepsfase tegen Japan, Tunesië en Zweden.