Argentinië is met twee klinkende zeges in de groepsfase van het WK voetbal al zeker van de volgende ronde. Dankzij vijf goals van Lionel Messi tegen Algerije (3-0) en Oostenrijk (2-0) hoeft er in Groep J tegen Jordanië niks meer gepresteerd te worden voor de knock-outfase. Check hier de stand, de uitslagen en het programma van de groep van de regerend wereldkampioen op het WK.

Messi stal op 38-jarige leeftijd de show tegen Algerije in de openingswedstrijd van de regerend wereldkampioen dit WK. Hij scoorde een hattrick en kwam daarmee op 16 WK-goals, evenveel als recordhouder Klose uit Duitsland. De wereldster had dus nog één goal nodig om het record zelf in handen te nemen. Die kans kreeg hij al vroeg in de wedstrijd, toen de VAR ingreep en de scheidsrechter een penalty liet geven aan Argentinië. Messi ging achter de bal staan, maar miste tot zijn eigen verbazing. Het leverde hem meteen een negatief record op. Even later was het alsnog raak en zette hij zijn teller op 18.

Jordanië - Algerije

In Groep J troffen de verliezers van de eerste groepswedstrijden elkaar dinsdagochtend om 05.00 uur Nederlandse tijd. Debutant Jordanië hoopte dan tegen Algerije wél een resultaat binnen te halen. Het land uit het Midden-Oosten was tegen Oostenrijk dichtbij een punt, maar zag dat in de slotfase alsnog uit handen glippen: 3-1. Tegen Algerije kwam Jordanië op voorsprong, maar de Algerijnen waren alsnog met 2-1 te sterk. Jordanië is dus uitgeschakeld.

Uitslagen en programma Groep J

28 juni om 04.00 uur: Jordanië - Argentinië

28 juni om 04.00 uur: Algerije - Oostenrijk



Uitslagen

Argentinië - Algerije: 3-0

Oostenrijk - Jordanië: 3-1



Argentinië - Oostenrijk 2-0

Jordanië - Algerije: 1-2

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep J

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