Niet alleen de nummers één en twee van elke groep op het WK voetbal gaan naar de knock-outfase, ook de acht beste nummers drie mogen hun verblijf in het toernooi verlengen. Het Nederlands elftal lijkt zich geen zorgen te hoeven maken over plek 3, België daarentegen wel. Check hieronder de actuele stand in de strijd om de beste nummers drie.

Er zijn nog genoeg groepsduels te spelen door alle 48 landen op het WK, dus is de strijd om die felbegeerde plek drie nog lang niet beslist. Nederland is na twee speelrondes koploper in Poule F na een gelijkspel tegen Japan (2-2) en een overwinning op Zweden (5-1). Oranje speelt in de laatste wedstrijd tegen Tunesië dat nog puntloos is. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman heeft een minimale kans om derde te worden. Wel is er nog een opvallende strijd om groepswinst:

België in gevarenzone

Momenteel bezet Zweden de derde plek in de poule van Oranje. Zij zijn momenteel tevens het beste land van alle nummers 3 dit WK. Onze zuiderburen behoren momenteel ook tot de beste acht, alleen staan zij na twee duels maar net aan de goede kant van het schema.

Er vallen na de groepsfase maar vier nummers drie en alle nummers laatst af. In totaal gaan er zestien van de 48 landen maar naar huis, dus de kans is aannemelijk dat een land met drie punten zeker is van de volgende ronde. Vier punten is een zekerheid, dus zal Nederland in ieder geval moeten winnen van óf Zweden óf Tunesië. Oranje zou natuurlijk ook nog makkelijk bij de nummers 1 en 2 kunnen eindigen en zich geen zorgen hoeven maken om de strijd om plek drie.

Stand in strijd om plek drie

Zweden - 3 punten (6-6) Schotland - 3 puten (1-1) Algerije - 3 punten (2-4) Paraguay - 3 punten (2-4) Kaapverdië - 2 punten (2-2) België - 2 punten (1-1) Portugal - 1 punt (1-1) Tsjechië - 1 punt (2-3)

Ecuador - 1 punt (0-1) Bosnië en Herzegovina - 1 punt (2-5) Panama - 0 punt (0-1) Senegal - 0 punt (3-6)

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