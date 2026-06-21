België strijdt op het WK voetbal in Groep G om een plek in de knock-outfase. In de eerste groepswedstrijd tegen het Egypte van Mo Salah zat er geen overwinning in, en ook op zondagavond morsten onze zuiderburen in het duel tegen Iran weer twee punten punten. Check hieronder de uitslagen, het programma en de stand in Groep F.

België zocht in de openingsfase de aanval, maar toch leek Iran halverwege de eerste helft de score te openen. In de 25ste minuut kreeg de tegenstander van onze zuiderburen een vrije trap, die sterk deed denken aan de beroemde variant waarmee Wout Weghorst op het WK van 2022 tegen Argentinië scoorde. Voor Iran was het Mehdi Taremi die de bal uiteindelijk tegen de touwen werkte. Het feest ging echter niet door, want na ingrijpen van de VAR werd de treffer afgekeurd wegens buitenspel. Mede daardoor gingen beide landen met een 0-0 stand de rust in.

Na de rust mocht oud-Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh het veld betreden. Het leek er echter eventjes op dat hij misschien na twee minuten het veld alweer moest verlaten. Hij plantte zijn noppen op het kuitbeen van Leandro Trossard, maar de scheidsrechter en VAR vonden het geen kaart waard. Zo'n twintig minuten later kreeg België wél een rode kaart. Nathan Ngoy wilde de bal terugspelen naar doelman Thibaut Courtois, maar hij maaide over de bal heen waardoor de bal werd onderschept. De Belg moest daardoor aan de noodrem trekken, met een rode prent tot gevolg. Beide landen kregen daarna nog meerdere grote kansen, maar de doelmannen hielden hun ploeg knap overeind. Daardoor eindigde het duel zoals het begon: 0-0.

Groep G

Groep G bestaat uit België, Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. Over de deelname van Iran was zeer veel te doen door de oorlog in het Midden-Oosten waar ook Amerika bij betrokken is. Even leken ze zelfs geweerd te worden, maar daar is gelukkig geen sprake van.

Egypte en België hielden elkaar keurig in evenwicht in het eerste duel in Groep G dit WK. Eerst kwam Egypte op voorsprong, waarna Romelu Lukaku met zijn eerste actie van groot belang was voor België. Hij dacht zelf te scoren, maar later bleek dat Egypte een eigen doelpunt maakte. Toch was hij belangrijk voor de 1-1 van België. Iran en Nieuw-Zeeland openden ook met een gelijkspel (2-2).

Nieuw-Zeeland is er voor het eerst sinds 2010 weer bij en profiteerde van het feit dat Oceanië met de uitgebreide WK-opzet nu één direct ticket kreeg. Zij hebben de beschikking over Ryan Thomas van PEC Zwolle, maar bovenal over Tim Payne, die uitgroeide tot een WK-cultfiguur.

Programma Groep G

15 juni om 21.00 uur: België - Egypte (1-1)

16 juni om 03.00 uur: Iran - Nieuw-Zeeland (2-2)

21 juni om 21.00 uur: België - Iran (0-0)

22 juni om 03.00 uur: Nieuw-Zeeland - Egypte

27 juni om 05.00 uur: Nieuw-Zeeland - België

27 juni om 05.00 uur: Egypte - Iran

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep G

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