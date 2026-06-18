Groep A krijgt de eer om de tweede speelronde van de groepsfase te beginnen. Na zeges van gastland Mexico op het rood aangelopen Zuid-Afrika en Zuid-Korea op Tsjechië, speelden de verliezers donderdagavond met 1-1 gelijk. De winnaars spelen vrijdagnacht tegen elkaar. Check hier de stand, de uitslagen en het programma.

Tsjechië en Zuid-Afrika begonnen het WK allebei met een verlies en dus moesten er punten worden gepakt in het tweede groepsduel. Het waren de Tsjechen die uit de startblokken schoten door een razendsnel doelpunt van Michal Sadilek, oud-speler van FC Twente en PSV. Lang leken zij af te koersen op de winst, tot vlak voor tijd. Toen kreeg Zuid-Afrika een penalty die werd benut door Teboho Mokoena: 1-1. Daarmee eindigt de wedstrijd in een gelijkspel, waar beide landen niet echt iets mee opschieten.

Met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika begon het WK meteen goed. Waar Mexico geen kind had aan de Zuid-Afrikanen, zeker nadat die twee rode kaarten pakten, was het andere duel in Groep A een stuk spannender. Na een saaie eerste helft draaide Feyenoorder Hwang In-Beom eigenhandig het duel om voor Zuid-Korea tegen Tsjechië: 2-1.

Gastland Mexico hoopt het beter te doen dan op het WK vier jaar geleden in Qatar, waar het al in de groepsfase werd uitgeschakeld. Zuid-Afrika keert voor het eerst sinds 2010, toen het land zelf het WK organiseerde, terug op een mondiaal eindtoernooi.

Programma en uitslagen Groep A

19 juni om 03.00 uur: Mexico - Zuid-Korea



25 juni om 03.00 uur: Tsjechië - Mexico

25 juni om 03.00 uur: Zuid-Afrika - Zuid-Korea



Uitslagen



Mexico - Zuid-Afrika: 2-0

Zuid-Korea - Tsjechië: 2-1

Tsjechië - Zuid-Afrika 1-1

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep A

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