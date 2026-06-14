Het WK-avontuur van Curaçao gaat zondagavond dan echt beginnen. Onder leiding van Dick Advocaat gaat het sprookje van het eiland in vervulling. Echter zal de naam 'Dick' weinig vallen in de VS. Daar hebben ze een andere bijnaam voor 'De kleine Generaal'.

Het voetbalsprookje van Curaçao krijgt veel media-aandacht tijdens het WK. Zo gaf Advocaat vannacht zijn eerste persconferentie voorafgaand aan het duel tegen Duitsland. Daarin sprak hij vertrouwen in een stunt uit. "In Nederland winnen amateurs ook weleens van profs", zo zei de 78-jarige bondscoach.

'Richard' Advocaat

Tijdens de persconferentie zal Advocaat niet door alle Amerikanen Dick zijn genoemd. In de VS gaat Advocaat voor velen namelijk door het leven als 'Richard'. Deze bijnaam kreeg hij toen hij in 1978 als speler arriveerde bij de voetbalclub Chicago Sting.

"Het eerste wat mij verteld werd was: 'Vanaf nu is je naam Richard'", zo vertelde Advocaat eerder aan tafel bij Vandaag Inside. De reden voor deze naamswijziging is omdat Dick in het Engels ook een ordinaire benaming is voor het mannelijke geslachtdeel. Advocaat had naderhand nooit besloten om deze bijnaam te veranderen. "Zo noem ik mezelf altijd als ik in Amerika ben", zo zei hij tegen het AD.

Onlangs werd Advocaat nog aangekondigd onder de naam Richard. Zo mochten enkele leden van de selectie van Curaçao afgelopen donderdag een potje honkballen bij MLB-ploeg de Miami Marlins. Ook werd hij voor het stadion door fans bedankt met de naam Richard.

Curaçao tegen Duitsland

Met welke naam hij wordt aangesproken zal Advocaat waarschijnlijk een worst wezen de komende weken. Zijn doel is om met Curaçao een mooi toernooi neer te zetten in Noord-Amerika. De eerste horden die ze daarvoor over moeten is meteen een lastige, namelijk Duitsland.

De wedstrijd wordt wel op een gunstig tijdstip uitgezonden voor de Nederlandse voetbalfans. De aftrap is namelijk al om 19.00 uur. Verder is de wedstrijd live te volgen bij de NOS op NPO 1. Later op de avond, om 22.00 uur, komt Oranje in actie.

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