Het Nederlands elftal begint na een lange voorbereiding eindelijk aan het WK. Zondagavond om 22.00 uur wacht het eerste duel met Japan. Daardoor stijgt de Oranjekoorts. Niet alleen in Dallas, ook in Nederland. Volg alles rondom het duel hieronder live.

Het Nederlands elftal maakte twee weken geleden de reis naar de Verenigde Staten, waar eerst in New York nog een oefenduel werd afgewerkt met Oezbekistan (2-1 winst). Zondagavond begint het WK dan echt voor de mannen van bondscoach Ronald Koeman. Dan opent Oranje tegen Japan. Check hieronder alles over Groep F van Nederland:

Spitsendiscussie

De grote vraag is wie er gaat spelen tegen Japan in de spits. Donyell Malen kreeg in de voorbereiding de kans, omdat Memphis Depay niet helemaal wedstrijdfit was. Dat is volgens Koeman nu wel het geval. Volgens Robert Maaskant moet de bondscoach maar één ding doen:

De verdere invulling van de basisopstelling van het Nederlands elftal lijkt wel in te vullen. Tegen Oezbekistan gebruikte Koeman zijn beoogde basiself. Door het afhaken van Jurriën Timber staan de verdediging en het middenveld wel vast.

Primeur voor scheidsrechter

Het duel tussen Nederland en Japan staat onder leiding van scheidsrechter Ismail Elfath. De in Marokko geboren referee staat voor een primeur rond een wedstrijd van Oranje. Wat ook opvalt is zijn statistiek qua gegeven strafschoppen... De spelers zijn dus gewaarschuwd.

TV-gids Nederlands elftal tegen Japan

Of je nou in de kroeg, ergens op het plein of gewoon lekker thuis kijkt, via deze handige tv-gids hieronder weet je meteen waar en wanneer je moet klaarzitten voor Nederland - Japan.

Bekijk Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast is er ruimte voor een debutant. Ralf Seuntjens voegt zich na een geweldige promotie met Lommel toe aan het team van de podcastploeg. De Oranjekoorts stijgt bij Robert Maaskant en consorten want Oranje speelt zondagavond tegen Japan. Ze bespreken de laatste zaken rondom Oranje en Seuntjens moet zijn frustratie over één selectielid kwijt.

Verder is er aandacht voor de prachtige goal van Ismael Saibari en geeft Ali Boussaboun zijn analse van Marokko tegen Brazilië. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl WK voetbalshow. Luister elke dag om 7.30 uur naar de laatste updates in jouw favoriete podcastapp of op YouTube.

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