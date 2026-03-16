De deelname van Neymar aan het WK met Brazilië is uiterst twijfelachtig na zijn teleurstellende optreden met Santos tegen Corinthians. De Braziliaan speelde een matig duel met zijn ploeg tegen het team van Oranje-international Memphis Depay, die na maanden weer trefzeker was (1-1).

Neymar speelde de hele wedstrijd en was goed voor een assist op Gabriel Barbosa. Toch lijkt zijn hoop op deelname aan het WK voetbal deze zomer aanzienlijk geslonken. Dat meldt het persbureau The Associated Press.

Dit was de laatste wedstrijd van Neymar voordat Carlo Ancelotti, de Braziliaanse bondscoach, maandag de selectie voor twee vriendschappelijke wedstrijden bekendmaakt. Na de wedstrijd verklaarde Neymar dat, hoe graag hij ook deel wil uitmaken van het nationale team, de beslissing niet aan hem is. "Ik hoop terug te keren naar het nationale team en op het WK te spelen, maar dat hangt niet van mij af", aldus de topscorer aller tijden van Brazilië. "Of ik er nu ben of niet, ik zal Brazilië altijd steunen."

WK voetbal

De wedstrijden van Brazilië tegen Frankrijk en Kroatië in de Verenigde Staten zijn de laatste twee voordat Ancelotti in mei de definitieve selectie bekendmaakt voor het Wereldkampioenschap, dat van 11 juni tot 19 juli plaatsvindt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Indien Neymar niet voor de oefenduels wordt geselecteerd, zal het dus een lastig verhaal worden voor de wereldster.

Teleurstellend optreden

Neymar kwam zondag weer in actie voor Santos, nadat hij eerder een wedstrijd had gemist die door Ancelotti was bijgewoond. De beste kans voor de Braziliaan in de wedstrijd van zondag was een kopbal in de tweede helft die net naast het doel ging. De spits van Santos had moeite met dribbelen en wist geen schot op doel te lossen. Twee medewerkers van de Braziliaanse voetbalbond zouden aanwezig zijn geweest bij het duel.

Aan de andere kant van het veld scoorde Memphis het enige doelpunt voor Corinthians. De Oranje-international lijkt met zijn doelpunt precies op tijd weer in vorm te komen voor de interlands van Oranje later deze maand. Nederland speelt oefenduels tegen Noorwegen op 27 maart en tegen Ecuador op 31 maart. Vrijdag wordt de definitieve selectie bekendgemaakt, waarna de spelers maandag samenkomen.