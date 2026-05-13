Ajacied Wout Weghorst krijgt regelmatig kritiek op zijn gedrag. De spits houdt zich niet in op het veld en dat zorgt bij tegenstanders weleens voor irritatie. Zo liepen de spanningen tussen Weghorst en ex-voetballer Arjan Swinkels ooit hoog op.

"Laat ik het zo zeggen: het is niet mijn beste vriend", begint Swinkels bij ESPN over Weghorst. De twee kwamen elkaar in de Eredivisie tegen toen de 41-jarige ex-verdediger bij Roda JC speelde en de aanvaller bij Heracles. "Ik denk dat dat op zich niet zo erg is. Er zullen ook mensen zijn die mij heel vervelend vinden. Maar Wout Weghorst is niet mijn favoriete tegenstander."

Toch waren ze ook ooit clubgenoten bij Willem II."Toen zat hij bij het tweede, ik bij het eerste en mocht 'ie af en toe meetrainen. Toen konden we volgens mij vrij goed, normaal met elkaar overweg", vertelt Swinkels. Maar na een incident in een wedstrijd liepen de gemoederen hoog op. "Als het dan op zo'n manier gaat in een wedstrijd dan is het wel klaar voor mij."

Haren trekken

Weghorst zou namelijk aan de haren van Swinkels hebben getrokken. "Ja dat was vervelend, ja. En dat was meedere keren. Toen heb ik ook dingen gezegd die niet op camera kunnen", geeft hij toe. Vervolgens ging hij verhaal halen bij de scheidsrechter. "Dan zeg ik: hij mag er voor kiezen om het nog een keer te doen. Dan zullen we zien en dan ben jij degene die moet zeggen of het mag of niet. Dus ja dan houdt het wel op."

Wouter Goes

Toch vindt de oud-voetballer dat spelers hard mogen zijn in wedstrijden, zolang ze niet over de grens gaan. Als voorbeeld geeft hij AZ-speler Wouter Goes. "Ik vind dat mooi. Ik kan me wel ergeren aan analisten die vroeger altijd gevoetbald hebben en nu de moraalridder uit gaan lopen hangen van: het hoort niet op het voetbalveld. Vroeger kon er veel meer en al die mensen hebben zelf ook gewoon dingen gedaan die je doet om te winnen en dat doet Wouter Goes ook.

Hetzelfde geldt voor Weghorst. "Alleen dat zorgt er wel voor dat je soms op het randje of over het randje gaat", aldus Swinkels. "Maar wat mag, dat moet je doen om te winnen. Het mag heel hard zijn, maar het hoeft niet smerig te zijn", besluit hij.





