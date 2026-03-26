Suriname blijft hopen op een historische WK-deelname. De ploeg van bondscoach Henk ten Cate neemt het vanavond in de halve finale van de intercontinentale play-offs op tegen Bolivia. Alfons Groenendijk, oud-speler en voormalig assistent van Ten Cate, volgt het met belangstelling. "Hij is iemand die een ploeg écht kan laten geloven", zegt Groenendijk tegen Sportnieuws.nl.

Ten Cate werd in december aangesteld als opvolger van Stanley Menzo, nadat Suriname zich niet rechtstreeks wist te plaatsen voor het WK. Nu moet de 71-jarige coach via de play-offs voor een stunt zorgen met Natio. "Het is voor mij vooral leuk om hem weer aan het werk te zien", opent Groenendijk. "Hij was mijn trainer bij Sparta en later was ik zijn assistent bij Ajax. Hij heeft de gave om spelers het gevoel te geven dat alles mogelijk is."

'Hij gaf het gevoel dat we Real Madrid waren'

Volgens Groenendijk ligt daar precies de kracht van Ten Cate. "Hij gaf ons het gevoel dat we Real Madrid waren en van iedereen konden winnen", vertelt hij. Als voorbeeld noemt hij zijn periode bij Sparta Rotterdam. "Dat seizoen wonnen we twee keer van PSV. We waren voor niemand bang. In de top is uitstraling heel belangrijk. Je mag respect hebben voor een tegenstander, maar nooit ontzag. Dat heb ik van Henk opgestoken. Zijn ploegen speelden altijd met branie."

Hoewel Ten Cate vaak als peoplemanager wordt omschreven, vindt Groenendijk dat daarmee zijn kwaliteiten tekort worden gedaan. "Op het trainingsveld was hij altijd heel nadrukkelijk aanwezig en hij had ook altijd een duidelijk plan om de zwakke plekken van de tegenstander aan te pakken. Al moet ik erbij zeggen: hij ging altijd uit van de eigen kracht en hield er niet van om zich aan te passen", zegt hij met een lach. "Ik ben benieuwd of hij dat met Suriname ook voor elkaar krijgt."

Mocht Ten Cate Suriname via nog twee wedstrijden naar het WK leiden, dan schrijft hij geschiedenis. Bij de start van het toernooi zou hij met zijn 71 jaar en 184 dagen de oudste Nederlandse bondscoach ooit op een WK zijn. Ter vergelijking: Louis van Gaal was in 2022 71 jaar en 123 dagen toen Oranje in de kwartfinale van Argentinië verloor.

Trainer Leeftijd Land (jaar) Otto Rehhagel (Dui) 71 jaar, 317 dagen Griekenland (2010) Óscar Tabárez (Uru) 71 jaar, 125 dagen Uruguay (2018) Louis van Gaal (Ned) 71 jaar, 123 dagen Nederland (2022) Cesare Maldini (Ita) 70 jaar, 130 dagen Paraguay (2002) Carlos Queiroz (Por) 69 jaar, 273 dagen Iran (2022)

Groenendijk vindt het mooi dat Ten Cate op deze leeftijd nog voor zo’n doel gaat. "Er komen steeds meer jonge trainers, maar ervaring blijft ontzettend belangrijk. Dat wordt best wel onderschat. In dit soort wedstrijden kun je je geen fouten permitteren door gebrek aan ervaring. Daarom zijn dit soort uitdagingen in goede handen bij trainers als Dick Advocaat en Henk ten Cate", besluit Groenendijk. Suriname trapt donderdagavond om 23.00 uur af tegen Bolivia.