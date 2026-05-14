Even leek het erop dat Memphis Depay deze week eindelijk zijn rentree zou maken, nadat hij in maart geblesseerd was geraakt. Toch laat zijn terugkeer op het veld wéér wat langer op zich wachten.

Corinthians zal Memphis namelijk niet tot zijn beschikking hebben in de wedstrijd tegen Barra, deze vrijdagnacht (Nederlandse tijd), in de Copa do Brasil. Dat meldt het Braziliaanse UOL.

Volgens de medische staf van Corinthians is Memphis nog niet fit genoeg om vannacht weer te spelen. Daardoor wordt zijn terugkeer opnieuw uitgesteld. Eigenlijk werd verwacht dat hij afgelopen zondag al zijn rentree zou maken in de Braziliaanse topper tegen São Paulo. De Nederlander heeft nu al de laatste twaalf duels van zijn club gemist door de blessure.

Geen risico

Dat zijn rentree opnieuw wordt uitgesteld, heeft een opvallende reden. Corinthians wil het herstel van de Nederlander niet in gevaar brengen, mede door de communicatieproblemen die tijdens zijn behandeling zouden zijn ontstaan tussen de speler en de medische staf. Daarnaast speelt mee dat Memphis dit seizoen met het oog op het naderende WK geen enkel risico wil nemen.

Binnen Corinthians wordt er nu rekening mee gehouden dat de aanvaller volgende week donderdag zijn comeback maakt tegen het Uruguayaanse Peñarol, in de Copa Libertadores in Montevideo.

Gemiste oefenwedstrijden

De 32-jarige Memphis liep eind maart een bovenbeenblessure op. Daardoor moest hij de laatste oefenwedstrijden van Oranje tegen Noorwegen en Ecuador aan zich voorbij laten gaan.

Rond die oefenduels liet Koeman al weten dat hij zich zorgen maakt over de fitheid van de all-time topscorer van Oranje. Door zijn blessure miste de spits inmiddels al meer dan tien wedstrijden. Ook bij het laatste WK in Qatar en het EK in Duitsland begon Memphis niet volledig fit aan het toernooi.

"Hij moet voor het WK wel wedstrijden hebben gespeeld", zei de bondscoach over de 108-voudig international. "Ik vind dat hij topfit moet zijn. Op het EK van 2024 hadden we meerdere spelers die niet 100 procent waren. Ik moet me afvragen of ik dat nog een keer zou doen."

Aanloop naar het WK

Als de verwachting uitkomt dat Memphis volgende week vrijdag tegen Peñarol weer in actie kan komen, heeft de Nederlander nog maar vier wedstrijden met Corinthians om minuten te maken voordat de voorbereiding op het WK begint.

Koeman maakt op 25 mei zijn selectie voor het WK bekend. Hij zag eerder al middenvelders Jerdy Schouten en Xavi Simons uitvallen met een ernstige knieblessure.

Oranje oefent op 3 juni tegen Algerije en neemt het vijf dagen later op tegen Oezbekistan. Op 14 juni begint voor Nederland het WK met de wedstrijd tegen Japan. In de groepsfase treffen de Oranje-internationals daarnaast Zweden en Tunesië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover