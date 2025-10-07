Het zeilduo Floris van de Werken en Bart Lambriex stelde behoorlijk teleur op de Olympische Spelen van 2024. Het doel in Parijs was goud, het werd een zesde plek ver verwijderd van de medailles. De drievoudig wereldkampioenen zijn uit op revanche, met behulp van een nieuwe coach. Dat terwijl Van Werken eerder nog kritisch was.

In de 49er-klasse hadden Van de Werken (30) en Lambriex (27) al drie wereldtitels (2021, 2022en 2023) achter hun naam staan, toen de Olympische Spelen begonnen. Maar op het water in Marseille ging het helemaal mis. Op de eerste dag kapseisde het duo en die klap kwamen ze niet meer te boven. Met veel geluk mochten ze nog wel naar de medalrace, maar een plak zat er daar al niet meer in.

Vader geworden

Daarna gingen Van de Werken en Lambriex ieder hun eigen weg. Laatstgenoemde werd vader. Samen met zijn vriendin Odile van Aanholt, die in dezelfde klasse vorig jaar wel olympisch kampioene werd met Annette Duetz, kreeg hij een dochter genaamd Kato. Van de Werken zocht zijn heil in andere zeilklassen, om weer gelukkig te worden.

Nieuwe coach

Inmiddels is het duo weer herenigd, voor het WK op de wateren van het Italiaanse Cagliari. De weg naar succes moet worden bewandeld met bondscoach Jaap Zielhuis. Dat is opvallend, aangezien hij weinig zag in de combinatie Van de Werken en Lambriex. Het zorgde voor pittige uitspraken van de oudste van het duo. "Ik vond Jaap destijds een onaardige vent, een botte lul. Heb ik ook wel tegen hem gezegd", zegt hij in De Telegraaf.

Van de Werken maakt Zielhuis nu van dichtbij mee. "Nu weet ik dat Jaap van de buitenkant anders overkomt dan hij van binnen is", vertelt hij. Volgens Van de Werken heeft Zielhuis een 'hele menselijke kant'. "Ik kan inmiddels lachen hoe dat vroeger ging. Het is allemaal best lang geleden. Jaap ondersteunt ons geweldig. Je kan hem een beetje vergelijken met Louis van Gaal. Die komt aan de buitenkant ook heel anders over, maar als je dan de spelers hoort, zijn die allemaal enthousiast."

Los Angeles 2028

In Cagliari maken Van de Werken en Lambriex zich geen illusies. Ze hebben lang niet samen gezeild en zien het vooral als eerste stap richting de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Want het duo heeft nog altijd ambities voor een medaille. Lambriex: "Daar gaan we komende zomer ook naartoe, om te trainen."