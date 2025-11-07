Zeilkampioene Marit Bouwmeester (37) neemt met een ongelooflijke erelijst afscheid van de sport. Ook lanceert de Friezin gelijk een nieuw project: een boek over de mentale kant van topsport. Louis van Gaal schreef het voorwoord.

Bij de boekpresentatie van Winnen met je hoofd: De psychologie van optimaal presteren was Van Gaal ook aanwezig. Hij stond in Huis ter Duin te Noordwijk naast Bouwmeester, winnares van twee gouden olympische medailles, op het podium om haar te introduceren.

"Marit heeft het echt fantastisch verwoord", meent Van Gaal over haar boek. "Dat is de reden dat ik het voorwoord wilde schrijven. Als je dat kan, moet je wel heel goed zijn. Ze heeft dat bewezen met al die titels. Graag een applausje voor Marit!"

Rio

In de uitzending op vrijdag van Vandaag Inside zegt Bouwmeester dat het een eer was dat Van Gaal, de voormalig trainer van onder meer Ajax, Barcelona en Oranje, het voorwoord op zich wilde nemen. Ze ontmoette Van Gaal toen zij in Rio de Janeiro woonde en Van Gaal daar was om zich voor te bereiden op het WK voetbal van 2014, dat in Brazilië plaatsvond.

"We hebben gegeten en het was heel leuk. Ik heb veel bewondering voor hem, ook als ambassadeur van Spieren voor Spieren." Vervolgens beamen Johan Derksen en Renè van der Gijp dat Van Gaal een zeer gezellige en vriendelijke man is als je hem privé tegenkomt. Maar als er een camera aanwezig is, verandert zijn gedrag, merkt Derksen. "Dan gaat hij opsommen wat hij allemaal gewonnen heeft", aldus De Snor.

Truus van Gaal

Bouwmeester beaamt het dat het fijn is om met Van Gaal om te gaan. En ook met zijn vrouw, Truus. "Gezellig hoor. Truus, wat een geweldige vrouw. We hebben een leuk feestje gevierd en vandaag was een beetje overleven."