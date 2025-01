Na zilver, goud en brons op de afgelopen drie Olympische Spelen pakte zeilster Marit Bouwmeester maandag het goud in de Ilca 6-klasse haar vierde plak. De zeilster is met de medal race te gaan niet meer in te halen door haar concurrentie. De medaille in Marseille was extra speciaal, omdat het de eerste als moeder was.