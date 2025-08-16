Zeilster Rosalin Kuiper beleefde een bizarre week. Samen met haar team Holcim-PRB vertrok ze vorige week naar de Ocean Race. Het ging echter razendsnel mis. Nauwelijks twee minuten na de start van de eerste etappe kwam de boot in botsing met een concurrent.

Na maandenlange voorbereiding was het afgelopen zondag eindelijk zo ver: de Ocean Race Europe ging van start. Maar al na anderhalve minuut sloeg het noodlot toe. De boot van Holcim botste op die van Allegranda Mapei en liep daarbij flinke schade op.

Dit was een heftig moment voor Kuiper en haar team. "Het voelde alsof de grond onder mijn voeten werd weggeslagen", zo vertelt ze erover aan De Telegraaf. "Heel even vroeg ik me af of ik echt in deze nachtmerrie was beland. Daarna schakelde ik over in een overlevingsmodus en handelde de hele crew pragmatisch. Het was pure crisismanagement."

Streep door eerste etappe

Er moest snel worden gehandeld. Eerst werd gecontroleerd of iedereen aan boord ongedeerd was. Toen dat zo bleek, viel er een enorme last van Kuipers' schouders. De boot daarentegen was zwaar beschadigd en moest zo snel mogelijk terug naar de haven van Kiel. Verder varen zat er niet in: er ging een streep door de eerste etappe.

Op dat moment hadden ze nog geen idee hoe groot de schade precies was. "Maar ik schrok toen ik naar het grote gat keek", aldus Kuiper. Het team moest ervoor zorgen dat er geen water in het gat zou lopen. Daarom draaiden ze de boot zo snel mogelijk.

Zodra de boot aan land kwam, werd hij direct naar de scheepswerf gebracht, waar het landteam al klaarstond om ermee aan de slag te gaan. Dit was erg spannend. "Bij iedere check van een bepaald onderdeel hielden we onze adem in. Ondertussen keken we elkaar vragend aan en konden we amper geloven wat er was gebeurd."

Power

Uiteindelijk werden de problemen met de boot opgelost. Kuiper heeft dan ook louter positieve woorden over voor haar team. "Het landteam heeft maar weer eens zien hoeveel power zij hebben. Het is ongelofelijk. Dag en nacht is er doorgewerkt", aldus de Nederlandse zeilster. "Natuurlijk heb ik me zorgen gemaakt en me afgevraagd of we het gingen redden. Maar wanneer ik naar iedereen keek, wist ik dat we het onmogelijke gingen waarmaken."

Kuiper en Holcim kwamen dus met de schrik vrij, en ze mogen zich opmaken voor de volgende etappe. Die zal op zondag van start gaan vanuit de haven van het Engelse Portsmouth.