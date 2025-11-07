Marit Bouwmeester (37) maakte deze week bekend te stoppen met topsport. De winnares van vier olympische zeilmedailles (waaronder goud in 2016 en 2024) gaf bij Vandaag Inside een toelichting.

De in Warten (Friesland) geboren Bouwmeester sluit de ene deur, die van de topsport, en opentgelijk een andere. Want tegelijk met de aankondiging van haar besluit om te pensioneren, lanceerde ze haar boek Winnen met je hoofd.

Vanaf nu wil ze haar ervaring doorgeven aan andere sporters en mensen die meer willen weten over de mentale kant van presteren.

Psycholoog

In de uitzending van vrijdag van Vandaag Inside was ook Raymond Mens te gast. De politicoloog heeft een verhuizing achter de rug en vertelde over de stress die dat proces oplevert. Johan Derksen raadt Mens vervolgens aan om de psycholoog van Bouwmeester te raadplegen. "Dan mag je vechten met een kickbokser", grapt Derksen.

Mens kijkt daar niet zo naar uit. "Ik weet niet of dat een leuk vooruitzicht is." Renè van der Gijp vindt die manier van trainen niet zo gek. "Ik geloof dat Zlatan Ibrahimovic er ook veel aan heeft gehad", zo stipt hij aan, verwijzend naar de Zweedse ex-topspits. "Weet je hoe hoog hij komt met die voet?"

Dikke neus

Presentator Wilfred Geene merkt op dat die kickbokser gelijk een opdoffer uitdeelde op de neus van Bouwmeester. "Ja. Hij zei dat je meteen aan moet staan. We waren vaak in Miami en daar gingen we kijken naar MMA-gevechten. We gingen met een van die gasten trainen en hij deed geen moeite om te missen. Mijn neus is nog dik."

Gijp vraagt vervolgens of je voor de zeilsport hard moet trainen. Bouwmeester zegt: "Altijd als ik finales vaar, dan staat er geen wind. Dan vragen vrienden aan me waarom ik moet trainen voor deze sport. Maar zeilen kan heel zwaar zijn en hoe harder het waait, hoe zwaarder het wordt. In onze sport zijn er zes dagen lang twee races per dag. Fysiek is het uitdagend."