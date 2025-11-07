Marit Bouwmeester maakte donderdag bekend dat ze officieel met zeilpensioen gaat. De succesvolste Nederlandse olympiër deed dit tijdens haar boekpresentatie en het eerste exemplaar van dat boek kreeg een wel heel bijzondere gast. Trainer Louis van Gaal, die ook het voorwoord van het boek schreef.

Tijdens haar boekpresentatie vertelde de 37-jarige Bouwmeester dat ze niet voor een vijfde keer de olympische cyclus in wil gaan en daarom stopt met zeilen. De zeilster wil meer tijd met haar dochter Jessie Mae doorbrengen en neemt daarom afscheid van de topsport. Bouwmeester pakte in haar carrière maar liefst vier olympische medailles. Een zilveren in Londen in 2021, een bronzen in Tokio in 2021 en een gouden plak in Rio de Janeiro in 2016 en tijdens de laatste spelen in Parijs.

Louis van Gaal

Het eerste exemplaar van het boek van Bouwmeester werd donderdag uitgereikt in Noordwijk. De ontvanger was een wel heel opvallend persoon: voetbalcoach Van Gaal. De oud-trainer en adviseur van Ajax is op dit moment woonachtig in Portugal, maar voor het boek van Bouwmeester kwam hij met alle liefde naar zijn geliefde Noordwijk. Dat juist Van Gaal het eerste boek kreeg, is ook weer niet heel gek. De coach schreef het voorwoord van Winnen met je hoofd: De psychologie van optimaal presteren.

Bouwmeester vertelde op haar boekpresentatie hoe ze bij Van Gaal kwam als schrijver van het voorwoord. Dit ging via de vrouw van de toptrainer: Truus. " Die heb ik gebeld met de vraag of Louis dit wilde doen. Ik werk mijn leven lang al met het beste van het beste en was dus vereerd dat Louis ja zei ", zo vertelt de zeilster geciteerd door De Telegraaf.

'Om die reden bewonder ik Marit'