Topzeilster Marit Bouwmeester heeft een emotionele aankondiging gedaan op een speciale dag. Ze neemt namelijk definitief afscheid van haar sportcarrière. "Met trots en dankbaarheid kijk ik terug op een ongelooflijke reis", zegt ze bij haar boekpresentatie in Noordwijk.

"Ik sluit geen hoofdstuk af, ik begin een nieuw hoofdstuk’’, vertelde Bouwmeester bij de presentatie van haar boek 'Winnen met je hoofd'. "De sport heeft mij gevormd, en ik geloof in de kracht van blijven groeien. Ik ben nooit klaar, er is altijd een volgende stap, een nieuw doel, een volgende horizon. Dat gold op het water, en dat geldt ook nu – in wat ik anderen mag meegeven.’’

Ze sprak ook haar dierbaren toe. "Met trots en dankbaarheid kijk ik terug op een ongelooflijke reis", citeerde De Telegraaf. "De vele hoogte- én dieptepunten hebben me gevormd tot wie ik vandaag ben. Ik ben dankbaar voor iedereen die in mij heeft geloofd, van mijn ouders en het Watersportverbond tot het medische team, mijn management en de trouwe groep sponsoren. Jullie steun maakte dit avontuur mogelijk. En een speciaal dankwoord aan mijn coach Jaap Zielhuis en mijn broer Roelof Bouwmeester. Jullie waren van goud, letterlijk én figuurlijk.”

Twijfels over toekomst

De 37-jarige sprak eerder al haar twijfels uit over haar toekomst. Dat had ook te maken met haar dochter. "Ik vind topsport het meest geweldige wat er is. Maar ik heb nu een kleine, die is net drie geworden, en ze moet naar school. De volgende Spelen zijn in LA, dus ik zit elke keer met de vraag: kan het of niet? Ik weet wat je er voor moet doen en als je gaat is het voor de volle 100 procent", zei ze in De Oranjezomer.

Carrière

Bouwmeester nam vier keer deel aan de Olympische Spelen en won elke keer een medaille. Ze pakte twee keer goud (in Rio de Janeiro 2016 en vorig jaar in Marseille). Ze won het zilver bij de Zomerspelen van 2012 in Londen en brons in Tokio in 2021.