Marit Bouwmeester heeft na een moeilijke periode het geluk weer hervonden. Dat deed ze door in Den Haag de Marit Bouwmeester Academy te openen. Ze hoopt hiermee kinderen uit allerlei segmenten van de maatschappij kennis te laten maken met 'de magie van het water'.

Bij de Academy kunnen kinderen leren zeilen, suppen en kanoën. "Het is een plek waar plezier, veiligheid en persoonlijke groei voorop staan, en waar water een middel is voor beweging, verbinding en ontwikkeling", meldt de Academy. De aanpak is geïnspireerd op het succesvolle 'Optimist on Tour'-programma van het Watersportverbond.

Door de ligging in het Laakkwartier in Den Haag wil de Academy kinderen en jongeren bereiken die niet vanzelfsprekend toegang hebben tot watersport. Het programma biedt activiteiten aan via scholen, bso's en verenigingen. "Het water deed mij groeien als kind en als sporter", zei Bouwmeester bij de opening. "Iedereen die dit wil, moet die kans krijgen."

Meervoudig olympisch kampioene

De maandag 37 jaar geworden Bouwmeester won afgelopen zomer voor de tweede keer olympisch goud bij de Spelen van Parijs in de Laser Radial-klasse. Ze deed dat eerder in 2016 in Rio de Janeiro. Bij de Spelen van 2012 in Londen won ze zilver en in Tokio in 2021 brons.

Relatiebreuk

Onlangs werd bekend dat Bouwmeester niet meer samen is met Diederick Rembrandt, de vader van haar dochter Jessie Mae (3). Het koppel was tien jaar samen, toen de liefde tot een einde kwam. "Het was een heel rare dynamiek", zo blikte ze terug op de relatiebreuk bij het AD. "Aan de ene kant ben je de meest succesvolle zeilster aller tijden en komen er mooie dingen op je af, en aan de andere ga je uit elkaar. De thuissituatie was onzeker en uitdagend."

Deze week vierde ze dus haar 37ste verjaardag. Het roept de vraag op of ze er over drie jaar in Los Angeles nog steeds bij is, wanneer ze dus 40 is. "Ik ga best wel heen en weer in mijn hoofd", erkende ze tegenover de NOS. "Maar topsport is het mooiste wat er is. Ik geniet van de zeilsport en je grenzen verleggen. Daar krijg ik niet genoeg van. Maar het uitdagende is: de gezinssituatie." Los Angeles is niet om de hoek en haar dochter moet tegen die tijd naar school.