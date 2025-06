Marit Bouwmeester vierde onlangs haar 37e verjaardag. De tweevoudig olympisch kampioene in de Laser Radial-klasse weet nog niet of ze in 2028 meedoet, wanneer de Zomerspelen in Los Angeles zijn. Toch floepte er het een en ander uit op televisie over haar toekomst.

"Ik weet het zelf niet zo goed. Ik vind topsport het meest geweldige wat er is. Maar ik heb nu een kleine, die is net drie geworden, en ze moet naar school. De volgende Spelen zijn in LA, dus ik zit elke keer met de vraag: kan het of niet? Ik weet wat je er voor moet doen en als je gaat is het voor de volle 100 procent", zegt ze in De Oranjezomer.

Zeilgrootheid Marit Bouwmeester volgt succescoach Arne Slot op bij prestigieuze Nederlandse prijs Marit Bouwmeester is in de ogen van de Nederlandse sportpers de 'Sportpersoonlijkheid van het Jaar'. Het 36-jarige zeilicoon won afgelopen zomer goud op de Olympische Spelen in de Ilca 6-klasse. Bouwmeester volgt succescoach Arne Slot op.

Marit Bouwmeester Academy

Bouwmeester schoof aan bij het programma om te praten over haar Academy, die ze dinsdag officieel opende. "Ik ben zo wel opgegroeid, dat je wat terugdoet (aan de gemeenschap, red.). Ik kom totaal niet van de elite, dus ik dacht het is tof om iets terug te doen voor de volgende generatie", blikt ze terug. "Ik ben ook ooit op het water begonnen omdat ik het heel erg leuk vond - en dat vind ik nog steeds. Dat gun ik anderen ook wel om te beleven."

Zeilkampioene Marit Bouwmeester (37) recht de rug na 'onzekere' periode: 'Iedereen moet die kans krijgen' Marit Bouwmeester heeft na een moeilijke periode het geluk weer hervonden. Dat deed ze door in Den Haag de Marit Bouwmeester Academy te openen. Ze hoopt hiermee kinderen uit allerlei segmenten van de maatschappij kennis te laten maken met 'de magie van het water'.

Zeilen is van nature geen sport waar je zomaar instapt. "Ik vaar in de goedkoopste boot, die is 12 duizend euro. Dan heb je een surfplank waar je op kan zitten", zegt Bouwmeester gekscherend. "Dit was zó tof om te doen, want het opzetten was wel een beetje een olympische missie. Maar dan ben je daar en dan hebben die kids zo veel lol met elkaar. Het heeft niks met topsport te maken, het is vooral veel lol maken op het water."

Verspreking

Dan verplaatst het gesprek zich naar wat Bouwmeester moet laten voor deelname aan de Olympische Spelen, en waar haar focus op ligt bij trainingen. "Wat is jouw ding: krachttraining, fietsen? Wat moet je het meeste doen om fit te blijven om toch straks naar de Olympische Spelen te gaan, want je gaat natuurlijk weer", geeft presentator Johnny de Mol het voorzetje, die Bouwmeester ongenadig hard binnen kopt: "Ja!"

Dat besef daalt snel in. "Hoop ik", voegt ze snel toe, tot gelach van de gasten aan tafel. "Nee weet niet, weet niet", probeert ze de schade nog te herstellen. "Hier besloten: jij gaat", onderbreekt politiek verslaggever Thomas van Groningen haar. "Om de dag kracht en cardio", antwoordt Bouwmeester uiteindelijk op de eerder gestelde vraag van De Mol. Of ze meedoet in LA horen we ongetwijfeld later.