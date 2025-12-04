Caspar Corbeau heeft bijna voor een schitterende dubbelslag gezorgd op de EK kortebaan. De Nederlandse zwemmer met Amerikaanse roots greep in een half uur goud en zilver. De kersvers wereldrecordhouder op de 200 meter schoolslag was op de 100 meter schoolslag de beste, vlak daarna greep hij met TeamNL net mis tijdens de estafette.

Corbeau heeft bij de Europese kampioenschappen kortebaan in Lublin in Polen de titel gewonnen op de 100 meter schoolslag. De 24-jarige Amerikaans-Nederlandse zwemmer zette een tijd neer van 55,85 seconden. De Turk Emre Sakci werd tweede in 56,22 en het brons ging naar de Oostenrijker Luka Mladenovic: 56,27. Koen de Groot kwam niet verder dan de zesde tijd (56,58).

Zilver in de estafette

Een half uurtje later was hij op koers voor zijn tweede titel, maar uiteindelijk moest hij met Maaike de Waard, Sean Niewold en Marrit Steenbergen genoegen nemen met zilver op de 4x50 meter gemengde wisselslag. Corbeau sprak na de zilveren medaille met NOS Langs de Lijn op Radio 1. "Winnen is altijd leuker, maar een medaille is een medaille. Iedereen heeft zijn beste beentje voorgezet."

'Niets is verdiend'

De 200 meter is de sterkste afstand van Corbeau, die het op de halve afstand dus moet hebben van de laatste banen. Daar maakte hij ook tijdens het EK-goud het verschil. "Ik ben relaxed als persoon en moet vooral rustig blijven tijdens de race. Als ik dat doe, dan zwem ik goed. Ik moet alleen mijn koppie erbij te houden. Of ik ook favoriet ben voor de 200 meter schoolslag? Dat denk ik wel. Maar niets is verdiend, alles moet verdiend worden."

Wereldrecord

Corbeau verbeterde eind oktober bij wereldbekerwedstrijden in Toronto het wereldrecord op de 200 meter schoolslag. In de zomer eindigde hij bij de WK langebaan als vierde op de 100 meter schoolslag. Op de 200 meter schoolslag won hij brons, net als een jaar eerder tijdens de Olympische Spelen.

Zure uitslag Maaike de Waard

Maaike de Waard greep op de 50 meter vlinderslag net naast een medaille. De 29-jarige Vlaardingse klokte een tijd van 24,97 seconden en werd daarmee vierde. Het verschil met nummer 3 Beryl Gastaldello was vier honderdste van een seconde. De zege ging naar de Deense Martine Damborg: 24,61.

Dubbele finale Marrit Steenbergen

Marrit Steenbergen plaatste zich als tweede voor de finale van de 200 meter vrije slag. Ze deed 1.53,35 over haar race. Alleen de Britse Freya Colbert was sneller: 1.51,94. Imani de Jong haalde de finale met een tijd van 1.55,94 niet. Steenbergen bereikte ook de finale van de 100 meter wisselslag. Met 57,96 was ze in de halve finale het snelst. Tessa Giele werd met 58,12 vierde en zit daarmee ook in de finale.