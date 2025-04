Topzwemster Tes Schouten vertrekt na extreem donkere periode naar de zon

Olympisch zwemster Tes Schouten heeft na een extreem heftige periode weer wat positiefs voor de boeg. Na ernstige gezondheidsproblemen pakt ze het vliegtuig naar een zonnige bestemming.

Na haar bronzen medaille op de Olympische Spelen in Parijs (200 meter schoolslag) kreeg de 24-jarige Schouten last van gezondheidsklachten. "Het begon met zenuwpijn aan de linkerkant van mijn gezicht", zo liet ze zelf weten op Instagram.

'Erg verdrietige' Nederlandse topzwemster (24) komt met groot nieuws Tes Schouten heeft een zware beslissing moeten nemen. De Nederlandse topzwemster liet de afgelopen weken doorschemeren dat ze met een heftige aandoening kampt. In een uitgebreid statement vertelt de pas 24-jarige Schouten wat er precies aan de hand is.

Het werd zo erg dat de gehele linkerkant van haar lichaam niet meer kon functioneren. Daarom besloten ze in het ziekenhuis een MRI-scan te maken. Schouten zag met eigen ogen een verschil tussen haar rechter- en linkerhersenhelft. De artsen gingen uit van een beroerte of een infectie in de hersenen.

Reizen

Ze heeft nog steeds veel last van last van de aandoening. Ze heeft veel pijn en is erg moe. Ze moet het zwemseizoen aan zich voorbij laten gaan. Ze zal ook niet meedoen aan de WK in Singapore komende zomer. Dat was een enorme domper voor Schouten. Ze keer ernaar uit weer 'te reizen, herinneringen te maken en mijn fijne vrienden van over de hele wereld te knuffelen'.

Topatlete Lieke Klaver was zelfs misselijk door 'gebroken hart': 'Ik mag even verdietig zijn' Topatlete Lieke Klaver wist eigenlijk meteen na haar mislukte 400 meter op de Olympische Spelen in Parijs afgelopen zomer 'dat er nog wel meer mooie dingen zouden gaan komen'. Toch had ze ook wel echt last van een gebroken hart, zo geeft ze ruiterlijk toe.

Toch heeft ze al een stap in de goede richting gezet. Op Instagram deelt Schouten dat ze toch weer op reis gaat naar een zonnige bestemming. Ze stapt op het vliegtuig naar Aruba. Hopelijk kan de zwemster daar lekker ontspannen en wat baantjes trekken in het water.

Mogelijk is de trip ook onderdeel van het herstelproces van Schouten. Haar lichaam moet wennen aan impulsen zonder extreem vermoeid te raken, zo liet ze weten. "Hoe lang dit zal duren, moeten we aankijken. Maar ik geloof dat ik de oude Tes weer zal worden, die met een grote glimlach op het startblok zal staan met een fit lichaam. Maar eerst het belangrijkste: herstel."