Olympisch zwemicoon Sharon van Rouwendaal maakte in september 2025 bekend dat ze stopt met topsport. De 32-jarige Nederlandse werd onder meer tweemaal olympisch kampioen in het open water. Drie maanden na die aankondiging geeft ze een update.

De Brabantse blijkt geen last te hebben van een zwart gat en ervaart eerder tijdgebrek dan een gebrek aan interessante bezigheden. Zo runt ze de SVR Swimming Academy, waarmee ze wereldwijd privélessen, trainingen en masterclasses geeft.

Honden

Met de krant Trouw bespreekt ze hoe haar huidige leven eruitziet. En daarin spelen honden een grote rol, want ze is dol op de viervoeters. Haar honden heten Pongo en Harley.

"Een stoere naam, maar hij is een pussy", zegt ze over laatstgenoemde. "Zij zijn alles voor me. Ik heb geen vriend en vind het ook fijn om het hele huis voor mezelf te hebben. Maar ik ben wel blij dat het niet stil is als ik thuiskom. Dan staat er een heel ontvangstcomité."

Buitenland

Haar liefde voor de twee is oprecht en gaat diep. Zo was ze het reizende leven van een topsporter zat, want daardoor was ze vaak gescheiden van het duo. "Dat is ook een van de redenen dat ik gestopt ben”, verklaart ze. "Het is het mij niet meer waard om in het buitenland te zitten. Dan denk ik: win ik een medaille, sta ik op het podium en dan? Is dat het leven dan?"

Topsport

In haar actieve loopbaan vond ze het prima als haar trainers haar hard aanpakten. Ze mist in het Nederlandse sportklimaat die hardheid. Wat haar betreft kan je ook best kinderen op een directe manier vertellen wat ze fout doen, of ze prikkelen met scherpe uitspraken.

Maar dat kan hier niet: "O nee, we moeten oppassen, anders is hij twee dagen de weg kwijt', zo schetst ze de angst bij trainers om zo te handelen. "Terwijl ik dan denk: laat hem maar twee dagen de weg kwijt zijn, dan komt hij misschien anders terug. Het is oké om iemand even met beide benen op de grond te zetten. Maar in Nederland zeggen ze vooral: ‘je doet het al zo goed’ en ‘je bent al zo goed'".