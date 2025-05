Olympische topzwemster 'gebroken' door coach: 'Hij probeerde het niet eens te verbergen'

Voormalig olympisch kampioen en huidig wereldrecordhouder Ruta Meilutyte heeft zich hard uitgesproken over de werkzaamheden van haar coach. De 28-jarige ex-zwemster uit Litouwen voelt zich kapotgemaakt door zijn trainingsregimes.

Meilutyte is een van de beste zwemsters die Litouwen ooit gekend heeft. Ze won goud op de Olympische Spelen van Londen in 2012. Op 15-jarige leeftijd werd ze olympisch kampioen op de 100 meter schoolslag. Dat deed ze onder de Britse trainer Jon Rudd, die flink in opspraak is gekomen.

Niemand grijpt in

De Litouwse zwemster vertelt aan BBC Panorama dat haar coach haar 'gebroken' heeft. Zijn focus op het gewicht van zwemsters en hun voeding heeft tot een eetstoornis en depressie gezorgd. Liefst twaalf ex-zwemmers spreken zich uit over de werkzaamheden van de Britse trainer. De Litouwse verhuisde op jonge leeftijd naar Groot-Brittannië om beter te worden.

De BBC pakt uit met het nieuws. Wat opvalt is dat geen enkel bestuursorgaan ingreep, hoewel er wel signalen van pesterijen en scheldpartijen waren. Een vertrouwelijk onderzoek zou in 2012 al geschreven hebben dat Rudd moest opstappen. Hier handelde de Engelse zwembond niet op. De Britse coach wordt binnenkort de high performance director van het olympisch team van Saoedi-Arabië.

Trainer Rudd zou constant opmerkingen over het gewicht van de Litouwse zwemmer maken. Daarnaast zou hij haar vertelt hebben dat haar 'kont dik groot was'. Het trainingsregime van Rudd "bracht mij even succes, maar heeft mij daarna helemaal gebroken".

Eerder in opspraak

Rudd is eerder in opspraak geweest. Hij was bij zijn club Plymouth Leander de trainer van de succesvolle Britse zwemmer Antony James. Hij werd veroordeeld voor 21 jaar celstraf na het verkrachten van twee zwemsters op de club. Een ex-vriendin van de veroordeelde zwemmer liet aan de BBC weten dat trainer Rudd echt wel wist dat James van jongere meisjes hield.

"Iedereen wist het. Hij probeerde het niet eens te verbergen wat hij aan het doen was, het was heel duidelijk."