De Nederlandse atleten hebben op de Winterspelen in Milaan al een hoop medailles in ontvangst mogen nemen. Maar dat had volgens ex-olympiër Pieter van den Hoogenband wel beter gekund. "Er moet mij iets van het hart..."

Van den Hoogenband won zelf 3 keer olympisch goud tijdens de Zomerspelen. Op de Spelen van 2020 en 2024 was hij chef de mission. Maar in aanloop naar Los Angeles in 2028, ziet hij nog verbeterpunten. "Er moet mij iets van het hart over de medailleceremonie", schrijft hij op LinkedIn.

"Want waar iets beter kan, zal ik het nooit laten om dat aan te stippen. De medailles zijn er in mijn ogen om de prestatie van de sporter te eren. Het is namelijk echt een unieke prestatie wanneer je een olympische medaille weet te winnen", zegt hij. "Hoe mooi zou het zijn wanneer je deze uit handen krijgt van iemand waar je tegenop kijkt."

'Bobo's'

"Bijvoorbeeld iemand die deze medaille vóór jou heeft weten te winnen. Of iemand die in een andere discipline uitblonk." Dat kan ook iemand zijn die geen sportprestatie heeft geleverd, maar bijvoorbeel succesvol is met muziek. "Of door een koning of koningin, of Snoop Dogg", geeft hij als voorbeeld. Die waren allemaal aanwezig tijdens de Winterspelen. "Maar alsjeblieft niet elke keer die bobo’s die niemand kent."

'De meest mogelijke glans'

Hij denkt dat de uitreiking door een inspiratiebron een 'gouden randje' kan zijn aan het eremetaal. "De medaille mag de meest mogelijke glans krijgen voor de sporter die hem verdiend heeft. Uit handen van iemand die weet wat het betekent dat je daar staat. Op die plek, na zo’n prestatie."

"Het effect van gelijkgestemden onder elkaar, versus een onbekende bobo die daar staat om thuis een verhaal te kunnen vertellen op verjaardagen", vervolgt hij. "Wat mij betreft gooien we die medailleceremonies even helemaal om. En dan is LA een prima plek om te beginnen. Daar zijn voldoende olympische kampioenen te vinden, voldoende sportlegendes die we kunnen invliegen."