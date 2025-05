Amerikaanse topsprinter opnieuw in de problemen na vermeende mishandeling ex-vriendin

De Amerikaanse topsprinter Fred Kerley is een dag voor een groot atletiekevent opgepakt. De tweevoudig olympisch medaillewinnaar zou zijn vriendin tevens hordeloopster Alaysha Johnson in het gezicht hebben geslagen.

De vermeende mishandeling zou donderdag plaats hebben gevonden in een hotel in Dania Beach, in de buurt van Miami. In die stad wordt dit weekend de Grand Slam Track gehouden, een atletiektoernooi waar honderdduizend dollar is te winnen.

Olympische medaillewinnaar clasht met politie en wordt uitgeschakeld met stroomstootwapen Heftige beelden uit de Verenigde Staten. Daar heeft de politie onlangs de topsprinter Fred Kerley aangehouden. Dat gebeurde na een woordenwisseling. Uiteindelijk kregen vier agenten de 29-jarige atleet pas te pakken toen er een stroomstootwapen werd gebruikt.

Olympische Spelen

De 29-jarige Amerikaan stond vrijdag voor de rechter en betaalde een borgsom van 1000 dollar om de gevangenis te verlaten. De organisatie van de Grand Slam Track liet weten dat Kerley is uitgesloten van deelname. "Fred zal dit weekend niet meedoen. We hebben op dit moment geen verder commentaar. "

Kerley is niet zomaar een atleet. De Amerikaan een zilveren medaille op de 100 meter tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Vorig jaar ging hij bij de Spelen van Parijs met de bronzen medaille naar huis op de koningsafstand. In 2022 werd hij in eigen land wereldkampioen op de 100 meter.

Veelbesproken international blikt terug op arrestatie: 'Alsof ik de Belgische Pablo Escobar was' Ex-Rode Duivel Radja Nainggolan probeert zijn leven weer op de rit te krijgen. De 30-voudig international werd in januari opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne. "De mensen mogen mij gerust een alcoholieker noemen, maar met drugs heb ik niks te maken."

Ex-vriendin

Zijn ex-vriendin Alaysha Johnson (28) stond nog nooit op de Olympische Spelen, maar zou tijdens de Grand Slam Track in Miami wel aan de start staan van de 100 meter horden.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Kerley in de problemen komt met de autoriteiten. Op 2 januari verzette hij zich bij een aanhouding waarna de vier agenten een stroomstootwapen moeste gebruiken om hem alsnog te arresteren.

'Koppige' topatlete Femke Bol baalt van opmerking coach: 'Dit ga ik blijven horen' Femke Bol is volop in training. De start van het buitenseizoen in de atletiek staat namelijk voor de deur. De topatlete deelt bijzondere beelden van achter de schermen op haar Instagram Stories. Het zorgde voor een grappig moment met haar trainer.

De politie vond dat Kerley 'agressief gedrag' vertoonde, terwijl de advocaat van de atleet juist sprak van 'buitensporig geweld' door de agenten in kwestie. Hij kwam op borgtocht vrij.

Grand Slam Track

Kerley en ex-vriendin Johnson lopen een behoorlijk bedrag aan prijzengeld mis door niet aan de Grand Slam Track deel te (kunnen) nemen. De Grand Slam Track is bedacht door voormalig topsprinter Michael Johnson. Op iedere afstand worden acht atleten uitgenodigd, waar er een hoofdprijs van liefst 100.000 dollar ligt te wachten. Zelfs de nummer laatst neemt tienduizend dollar mee naar huis.