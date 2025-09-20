De Nederlandse mannen zijn bij de WK atletiek op de estafette 4x400 meter doorgedrongen tot de finale. Het kwartet werd derde in de halve finale. Daarin bleven Kenia en topland de Verenigde Staten steken, maar beide toplanden krijgen opvallend genoeg een herkansing.

Zuid-Afrika (2.58,81) en Qatar eindigden nog voor Nederland. De top drie boekt een plek in de eindstrijd. Dat zou normaal gesproken betekenen dat de Verenigde Staten (6e) en Kenia ontbreken in de grote finale van zondag. Maar beide landen tekenden protest aan, omdat ze meenden te zijn gehinderd door de renners van Zambia. De jury boog zich over het protest en kende het toe.

Het besluit is nu dit: de VS en Kenia moeten op zondag, de slotdag van de WK atletiek in Tokio, onderling uitmaken wie het laatste ticket voor de finale pakt. In het schaatsen noemen ze dat een skate-off, dus laten we dit dan maar een run-off noemen. De finale is overigens ook die dag nog.

Nederlands kwartet

Het Nederlandse kwartet bestaat uit Jonas Phijffers (22), Eugene Omalla (24) en de ervaren Ramseyn Angela en Liemarvin Bonevacia. Laatste twee vieren al jarenlang successen in estafetteteams, bijvoorbeeld op de gemengde estafette 4x400 bij de Olympische Spelen van 2021: zilver. Dat gebeurde op dezelfde baan als waar nu het WK wordt gehouden.

🚨BREAKING NEWS🚨



We have just been informed that there will be a RE-RUN for an additional lane in the Men’s 4x400m Relay Final as Zambia was Disqualified for impeding both #TeamUSATF and Kenya.



The time of the re-run between USA 🇺🇸 and Kenya 🇰🇪 is still TBD, but we will… pic.twitter.com/aOOb7LAmGr — USATF (@usatf) September 20, 2025

Boycot van Zambia

Het team uit Zambia dreigde overigens niet mee te doen aan de WK atletiek. De renners beweren dat de atletiekbond van het Afrikaanse land heeft verzuimd om beloofde gelden uit te keren. Vrijdag nog spraken ze hun besluit uit om de wedstrijd te boycotten. Kennelijk ontwaakten ze zaterdag met een mooi bedrag op hun rekening, want ze kwamen dus toch wel in actie. Al zal dat tot weinig tevredenheid hebben geleid op de burelen van de Zambiaanse bond, gezien de laatste plek.

4x400M ZAMBIA MEN’S RELAY TEAM BOYCOTT WORLD CHAMPIONSHIPS DUE TO UNPAID ALLOWANCES



By Cosmas Chongo Mulenga



The Zambia 4x400m Men’s Relay Team has boycotted the ongoing 2025 World Championships in Tokyo, demanding that allowances from previous competitions be settled. pic.twitter.com/5OlkCD2yvQ — Diamond Media (@diamondtvzambia) September 19, 2025

Goud voor Oranje

Wie weet sleept Nederland op de slotdag van de WK atletiek nog een gouden plak binnen. Zaterdag zorgde Jessica Schilder voor een daverende verrassing gezorgd. De Nederlandse kogelstootster zag dat haar allerlaatste poging resulteerde in een gouden medaille. Schilder (26) leek lange tijd buiten de medailles te vallen, maar haar allerlaatste worp was letterlijk goud waard. Met een prachtige poging kwam ze tot maar liefst 20.23 en veroverde zo in Tokio de wereldtitel. Eerder was er al goud voor Femke Bol op de 400 meter horden.