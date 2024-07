'Dat is wel iets heel bijzonders': hier haalt 'oudere' Femke Bol haar inspiratie en motivatie uit

Femke Bol kijkt met veel bewondering naar haar grote concurrente Sydney McLaughlin-Levrone. Met de Amerikaanse topatlete strijdt ze tijdens de komende Olympische Spelen om het goud op de 400 meter horden. McLaughin-Levron liep onlangs opnieuw een wereldrecord, maar dat zorgt bij Bol juist voor extra motivatie. "Dan geloof je ook zelf dat je makkelijker nog harder kan."

Bij de Amerikaanse selectiekampioenschappen snelde McLaughlin begin deze maand in Eugene naar een tijd van 50.65. Haar oude wereldrecord stond op 50.68, gelopen tijdens het WK van 2022. Daarmee heeft de regerend olympisch kampioene een veel betere toptijd dan Bol, die met 51.45 wel het Europese record in handen heeft. Dit jaar is haar beste tijd 52.49. Dat liep ze tijdens het EK van vorige maand in Rome.

"Het was al een super bizar wereldrecord wat er stond", zegt de 24-jarige Amersfoortse nu over de bijzondere prestatie van haar grote rivale. "Het is echt een hele harde tijd en nu heeft ze het weer gehaald. Dat is wel iets heel bijzonders. Het is heel mooi om te zien hoe ze dat loopt."

Bewondering voor McLaughlin

Bol heeft vooral veel respect voor McLaughin, zo stelt ze tegenover de NOS. "Natuurlijk kijk ik daar met bewondering naar. Het is zo enorm hard en eigenlijk waar we allemaal van dromen als je de 400 meter horden loopt. Het is iets heel bijzonders."

Het belooft tijdens de Spelen in Parijs een prachtige strijd te worden tussen Bol en McLaughin. "Ik wil daar op mijn allerbeste ooit zijn en hoop me daar met haar te kunnen meten. Het laat zien dat zij ook in topvorm is en dat ik echt alles op alles moet zetten om mijn beste race te lopen. Het motiveert me ook wel heel erg en inspireert me dat iemand die zo hard loopt ook nog steeds harder kan, dan geloof je ook zelf dat je makkelijker nog harder kan. "

Bol kijkt dan ook uit naar het grootste sportevenement ter wereld. Al verwacht ze wel een totaal andere beleving dan tijdens de Spelen in Tokio van 2021, toen corona een grote rol speelde. "De sfeer gaat compleet anders zijn, met een vol Parijs, met veel publiek en allemaal mensen. We gaan iets heel bijzonders meemaken. Veel van mijn vrienden en familie zijn er ook, daar kijk ik echt naar uit. Daarbij ben ik gewoon wat ervarener, een stukje ouder en minder onbevangen. Het is wel een heel ander soort Spelen, maar ik denk op een andere manier heel mooi en heel leuk. Ik heb er wel heel veel zin in."

FBK Games

De Nederlandse fans kunnen Bol zondag nog bewonderen in Hengelo, waar ze bij de FBK Games de 400 meter loopt. "Gewoon een goede race neerzetten. Ik zal met mijn coach bespreken wat ik wil dat we goed doen", blikte ze vorige week bij de NK atletiek in gesprek met Sportnieuws.nl vooruit. "Ik heb gezien dat mijn snelheid er is, dus ik kan niet heel sloom de eerste 200 meter lopen."