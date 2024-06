'Sterkere' Femke Bol waarschuwt iedereen alvast voor FBK Games: 'Dat zal ik met mijn coach bespreken'

Femke Bol straalde in Hengelo van oor tot oor. De bronzen medaille op de NK atletiek was namelijk bijzaak. Er is dit jaar maar één doel en dat is de 400 meter horden op de Olympische Spelen. "Ik voel me goed en ik ben blij. Ik geniet van de wedstrijd, dat is het belangrijkste."

Bol kan terugkijken op een geslaagde 'olympische training' tijdens de NK atletiek. Ze liep in Hengelo twee keer de 200 meter, een voor haar ongewone afstand. In de halve finales was ze zaterdag met een tijd van 23,14 nog de allersnelste. Een dag later was ze nog sneller (22,80), maar in de finale liep specialiste Tasa Jiya zondag nóg harder (22,62) en ook Lieke Klaver was net iets sneller (22,72).

"Het ging goed. Ik heb een persoonlijk record gelopen. Het was een leuke race en FBK is altijd een heel leuk stadion om in te lopen", verklaarde Bol na afloop tegenover Sportnieuws.nl.

Bol keert volgende week opnieuw terug naar Hengelo, waar ze tijdens de FBK Games de 400 meter loopt. Daarna is het vizier volledig op de Olympische Spelen in Parijs gericht.

FBK Games

Wat verwacht ze volgende week? "Gewoon een goede race neerzetten. Het is mijn eerste en laatste 400 meter van mijn seizoen, dus dat is best lastig. Ik zal met mijn coach bespreken wat ik wil wat we goed doen. Ik heb nu gezien dat mijn snelheid er is, dus ik kan volgende week niet heel sloom de eerste 200 meter lopen."

Bij de NK atletiek moest Bol wel weer even wennen aan haar eigen topsnelheid. "Ik heb daar niet veel op getraind, op dat laatste stukje. Dat heb ik nu goed kunnen doen en ik ben weer iets sterker geworden. k voel me goed en ik ben blij. Ik geniet van de wedstrijd, dat is het belangrijkste."