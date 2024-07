Femke Bol en Lieke Klaver krijgen zorgwekkend nieuws vlak voor Olympische Spelen

Femke Bol moet vrezen voor het vertrek van één van haar ontdekkers én begeleiders. Atletiekcoach Bram Peters is namelijk in onderhandeling met de Belgische bond voor een overstap. Dat meldt De Telegraaf woensdagochtend.

Peters (32) wordt door de atleten gezien als één van de bijdragers aan het succes van de 400 meter-lopers en de estafette-onderdelen. Daar zijn Bol en ook Lieke Klaver de afgelopen jaren in uitgeblonken. Het nieuws komt naar buiten, ruim drie weken voor de start van de Olympische Spelen. Peters bevestigt dat hij in onderhandeling is over een overstap.

'Kan het niet ontkennen'

"Ik kan niet ontkennen dat ik al een tijdje in gesprek ben met de Vlamingen’’, zegt Peters tegen De Telegraaf. "Maar er is nog niets officieel." Hoewel op papier bondscoach Laurent Meuwly de baas is over de estafette, krijgt Peters ook veel credits voor de successen van afgelopen jaren.

Na de Spelen

Onder hun leiding werden Klaver, Bol, Cathelijn Peeters en Lisanne de Witte afgelopen jaar wereldkampioen in Boedapest. Op de EK atletiek in Rome werden de atletes ook Europees kampioen op de 4x400 meter en pakte Klaver individueel brons op de 400 meter. Volgens de krant is de kans aanwezig dat de overstap na de Olympische Spelen plaats gaat vinden.

Succesvol koppel

Peters is zelf ook een voormalig loper van de 400 meter op topniveau. Al op 24-jarige leeftijd maakte hij de overstap naar het trainersvak. Hij werkt nu al jaren samen met de Zwitser Meuwly, van wie ook nog niet bekend is of hij na de Spelen doorgaat bij de Nederlandse atletiekploeg.

België kaapt wel meer weg

De afgelopen jaren zijn er al meer Nederlanders overgestapt naar België. Zo is voormalig discuswerper en kogelstoter Rutger Smith de huidige technisch directeur. Hij haalde vorig jaar al Bart Bennema, de oud-coach van Dafne Schippers, naar onze zuiderburen.